"Створимо самі": "Слуга народу" розкрила плани на майбутню коаліцію

Партія "Слуга народу" хоче сформувати коаліцію у Верховній Раді самостійно, без участі інших політичних сил.

Про це в рамках прес-конференції розповів керівник виборчого штабу Олександр Корнієнко. Він очікує, що їм вдасться зайняти в українському парламенті понад половину місць — 226 і більше.

"Ми ні до кого не плануємо звертатися за допомогою для формування коаліції. У нас є така програма максимум — створити коаліцію з однієї політичної сили", — підкреслив Корнієнко, відповідаючи на запитання журналістів.

У той же час, з ким готова співпрацювати партія, якщо їй все-таки не вдасться самостійно взяти більшість, не пояснили.

Логотип партії ЛБ

Зазначимо, що за даними соціологічного опитування міжнародної компанії BURI, партія "Слуга народу" отримує (34,7%), "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка, Вадима Рабіновича і Віктора Медведчука (15,1%), "Батьківщина" Юлії Тимошенко (9,5%) і Блок Петра Порошенка "Солідарність" (8,9%).

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