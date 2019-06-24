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"Підіграють росіянам": в ПАРЄ ухвалили підлі рішення по Росії

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Члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували проти проведення дебатів на тему відповідальності Росії за несплату внесків за членство в РЄ, а також обговорення розслідування катастрофи MH17.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 24 червня в Страсбурзі (Франція), повідомляється на сторінці ПАРЄ в Twitter.

"Запит про проведення термінових дебатів по темі:" Покласти край російському шантажу і вимагати від членів Ради Європи, щоб Росія відповіла за відмову вносити членські внески" був тільки що відхилений Асамблеєю", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що "асамблея відхилила запит про проведення термінових дебатів" по темі, пов'язаної з розслідуванням загибелі рейсу MH17 в небі над Донбасом п'ять років тому.

засідання ПАРЄ

засідання ПАРЄ

24 канал

Представник української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко зазначила на своїй сторінці в Facebook, чо в залі присутня рекордна кількість членів Асамблеї.

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

Ирина Геращенко, Facebook

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

Ирина Геращенко, Facebook

Заседание ПАСЕ

Заседание ПАСЕ

Ирина Геращенко, Facebook

"Українська делегація, разом з британцями і грузинами починають боротьбу проти повернення російської делегації. Президент ПАРЄ поводиться ганебно. Новий Анрамонт в спідниці. Відверто підігруючи росіянам, які поки ще блукають під ПАРЄ, чекаючи, що лобісти заведуть їх за ручку, і розвалять сам фундамент цієї фінансової інституції. Зал, європейці, відверто підіграють російському лобі ", - написала вона.

Пропагандистка РФ Ольга Скабєєва опублікувала листівку "Головні особи російської пропаганди" в Telegram, яку роздають в ПАРЄ. На ній зображені рупори Кремля - Маргарита Симонян, Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов і сама Скабєєва.

"Підіграють росіянам": в ПАРЄ ухвалили підлі рішення по Росії

Напередодні керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили в допомогу родичам жертв аварії Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення в ПАРЄ.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь в роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески в бюджет організації. На сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи становить 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести дві третини свого членського внеску, який для РФ складає 22 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATE :

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Особа
Ірина Геращенко
Місце
Франція
Тег
ПАРЄ
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Предлагаю на зло ПАСЕ выложить самый большой тризуб из кизяков
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
какой смысл от финансирования институтов по решению вопросов, если институты создают волокитность в решении вопросов ? - самодискредитация в предметной деятельности, по существу отсутствия решения, по неотвратимости за ответственность в нарушении права, как предмета деятельности институтов, характерищуются самоопределением в популизме, укоризненностью отвратимости правосудия ☝
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцким свиньям мешалкой по м@НДЕ? А как же "весьмирснами"? Но то ли еще будет после включения СП-2 и всех Турецких, вот когда повеселимся от души над замерзающим хох-лятником!
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