"Підіграють росіянам": в ПАРЄ ухвалили підлі рішення по Росії

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували проти проведення дебатів на тему відповідальності Росії за несплату внесків за членство в РЄ, а також обговорення розслідування катастрофи MH17.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 24 червня в Страсбурзі (Франція), повідомляється на сторінці ПАРЄ в Twitter.

"Запит про проведення термінових дебатів по темі:" Покласти край російському шантажу і вимагати від членів Ради Європи, щоб Росія відповіла за відмову вносити членські внески" був тільки що відхилений Асамблеєю", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що "асамблея відхилила запит про проведення термінових дебатів" по темі, пов'язаної з розслідуванням загибелі рейсу MH17 в небі над Донбасом п'ять років тому.

