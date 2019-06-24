"Підіграють росіянам": в ПАРЄ ухвалили підлі рішення по Росії

Члени Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували проти проведення дебатів на тему відповідальності Росії за несплату внесків за членство в РЄ, а також обговорення розслідування катастрофи MH17.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні 24 червня в Страсбурзі (Франція), повідомляється на сторінці ПАРЄ в Twitter.

"Запит про проведення термінових дебатів по темі:" Покласти край російському шантажу і вимагати від членів Ради Європи, щоб Росія відповіла за відмову вносити членські внески" був тільки що відхилений Асамблеєю", - йдеться в повідомленні.

У ньому також наголошується, що "асамблея відхилила запит про проведення термінових дебатів" по темі, пов'язаної з розслідуванням загибелі рейсу MH17 в небі над Донбасом п'ять років тому.

засідання ПАРЄ 24 канал

A request for an urgent debate on "Putting an end to Russian blackmail: request to the Committee of Ministers to hold the Russian Federation accountable for its non-payment of membership fees" has just been rejected by the Assembly. — PACE (@PACE_News) 24 июня 2019 г.

Представник української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко зазначила на своїй сторінці в Facebook, чо в залі присутня рекордна кількість членів Асамблеї.

Заседание ПАСЕ Ирина Геращенко, Facebook

Заседание ПАСЕ Ирина Геращенко, Facebook

Заседание ПАСЕ Ирина Геращенко, Facebook

"Українська делегація, разом з британцями і грузинами починають боротьбу проти повернення російської делегації. Президент ПАРЄ поводиться ганебно. Новий Анрамонт в спідниці. Відверто підігруючи росіянам, які поки ще блукають під ПАРЄ, чекаючи, що лобісти заведуть їх за ручку, і розвалять сам фундамент цієї фінансової інституції. Зал, європейці, відверто підіграють російському лобі ", - написала вона.

Пропагандистка РФ Ольга Скабєєва опублікувала листівку "Головні особи російської пропаганди" в Telegram, яку роздають в ПАРЄ. На ній зображені рупори Кремля - Маргарита Симонян, Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов і сама Скабєєва.

Напередодні керівництво нідерландського фонду Stichting Vliegramp MH17, який створили в допомогу родичам жертв аварії Boeing-777 над Донбасом, попросило висунути Росії ультиматум щодо повернення в ПАРЄ.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь в роботі ПАРЄ.

Крім того, Росія припинила платити внески в бюджет організації. На сьогодні чистий борг Росії перед Радою Європи становить 66 млн євро, а до 30 червня країна повинна внести дві третини свого членського внеску, який для РФ складає 22 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATE :

17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, в тому числі Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним і спірним.

У свою чергу, глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій і посприяти поверненню Росії.

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