У Панамі відкрили кримінальну справу за брехню проти Порошенка

Прокуратурою Панами розпочато кримінальне провадження проти осіб, які подають неправдиву інформацію про п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це повідомив на пресконференції його адвокат Ілля Новіков. Він зазначив, що провадження за заявою адвокатів Порошенка було зареєстровано 13 жовтня. Воно стосується вчинення злочину передбаченого статтею № 384 КК Панами "за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення".

"Ми наполягаємо на тому, що рішення прийняте панамською прокуратурою є правильним, що воно є обґрунтованим. І, в принципі, це непоганий приклад для Державного бюро розслідувань України, бо в цій ситуації панамська прокуратура розібралася за два місяці, а ДБР чомусь такого терміну не вистачає", – підкреслив Новіков.

Петро Порошенко prm.ua

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань, в свою чергу, зауважив, що правоохоронні органі іншої країни набагато швидше змогли розібратися у тому, що проти п'ятого президента подають неправдиву інформацію.

"Далека Панама досить швидко дала належну оцінку тим вигадкам, які пишуть щодо Порошенка. Ми дуже сподіваємося, що наші панамські колеги, швидше навіть ніж ми тут, впораються з тим, щоб притягнути до встановленої панамським законом відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, за наклеп, за поширення фейк-ньюз так званих. Наскільки ми зрозуміли наших колег – ці речі є кримінально караними в Панамі", – сказав Головань.

Він також додав: "Тут не дуже добре виглядає українська правоохоронна система, яка вже кілька місяців продовжує товкти воду в ступі з цих абсолютно пустих, розглядаючи і "розслідуючи" в лапках ці абсолютно порожні заяви. В Україні є високопосадовці, що сидять в офісі президента, які називають заявника своїм багаторічним другом, і навіть в інтерв’ю підтримують та роблять зауваження, що в його заявах "є шось по дєлу".

"Ми теж, тут в Україні, поставили питання про притягнення до відповідальності осіб за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Було відповідне провадження порушено, було блискавично воно закрите слідчими Нацполіції. Українська правоохоронна система з причин політичних, з причин упередженості і неправового характеру, виглядає не гарно в порівнянні з правоохоронною системою Панами", – підкреслив Головань.

Як писав OBOZREVATEL, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Голован заявив, що директора ДБР Романа Трубу допитають у суді, через напад на Порошенка біля будівлі ДБР 25 липня.

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