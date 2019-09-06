У новому Кабміні провели перші призначення: хто отримав посади

На засіданні Кабінету міністрів України в п'ятницю, 6 вересня, були призначені 11 заступників нових міністрів і ще 7 залишилися без посад.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Так, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав одразу трьох заступників: першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького і заступника-торгового представника України Тараса Качку.

Кабмін провів нові призначення Пресслужба Кабміну

По одному заступнику призначили в такі міністерства:

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб – заступник Олександр Терещенко;

Міністерство фінансів – заступник Геннадій Пліс;

Міністерство розвитку громад і територій – заступник Едуард Кругляк.

По два нових заступники отримали міністр освіти і науки (Петро Коржевський і Єгор Стадний) і міністр соціальної політики (Олег Коваль та Сергій Ніжинський).

Першого заступника має отримати також Віцепрем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Ним став Олексій Віскуб.

На засіданні також погодили рішення про звільнення семи заступників міністрів.

Ними стали Ольга Крентовська, Наталя Федорович і Микола Шамбір із Міністерства соціальної політики, Вадим Троян із МВС, Олександр Терещенко з Міністерства у справах ветеранів і Геннадій Пліс із Секретаріату Кабміну.

Розглянули також питання кадрових призначень у регіонах.

Так, міністри ухвалили проєкти рішень президента України про звільнення (у зв'язку із завершенням повноважень попереднього президента) Юлії Світличної з посади голови Харківської ОДА та її повторне призначення.

Урядовці також погодили рішення про призначення президентом України трьох заступників голови Івано-Франківської ОДА: Василя Івасика, Світлани Онищук та Дмитра Романюка.

Прем'єр Олексій Гончарук на засіданні Кабміну Пресслужба Кабміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів 29 серпня.

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