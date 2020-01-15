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15 січня • оновлено в 23:01
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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор Obozrevatel Всі статті автора

"У нього в голові повний туман": Гончарук проговорився про справжні страхи та дилетанство Зеленського?

5.4т
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Нарешті, час відвертості від прем'єра Олексія Гончарука: "У Зеленского есть примитивное, в этом смысле, простое понимание экономических процессов... Я полный профан в экономике".

У неті з'явився запис розмови нібито прем'єра з [нібито] заступницею глави Нацбанку Катериною Рожковою і міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Ось що трудящим треба знати про поточну ситуацію, виходячи з цієї бесіди:

... Говорю, смотрите, макроэкономическая ситуация, она очень благоприятная. Он [президент] мне говорит: "Льоша, перестаньте мне морочить голову... У нас дыра в бюджете 50 млрд".

... Коррупционеры, в том смысле, что Маркарова и Ротшильды на этом зарабатывают деньги. Это первый страх [судячи з усього, Зе]. Второй страх, что это все деньги Петра Порошенко.

... У Зеленского есть примитивное, в этом смысле, простое понимание экономических процессов.

... Новый сильный президент. Бла-бла-бла, беспрецедентный уровень доверия к власти, гривна укрепляется.

... У него [Зе] нет в голове этого ответа. И нам нужно показывать... чтобы выглядело это очень реалистично.

Володимир Зеленський та Олексій Гончарук

Володимир Зеленський та Олексій Гончарук

24 канал

... Пока у президента не будет ответа на этот вопрос, будет пустое место там, к нему будет прилетать вот эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову, чисто потому у него есть туман.

... Я полный профан в экономике, я юрист по образованию.

Треба зізнатися, що прослушка поганенької якості, тому можна щось було і переплутати...

Дедалі більше приводів захоплюватися цим Кабінетом: як при такому рівні світосприйняття вони не розвалили все до біса?

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Автор
Орест Сохар Орест Сохар
Тема
Реформи Зеленського
Особи
Оксана Маркарова Катерина Рожкова Олексій Гончарук Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Hecke Josef
Hecke Josef
Ну Леха,садись на самокат..Ты завтра/или после-не "жилец"!Бенина работа,вместе с этими "гнидами"-один который "мама любит скорость"и второй-"копчёный" или как его там,ужанский..
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Бутко Владимир
Бутко Владимир
Полные профаны те кто выложил и кто обсуждает данную запись.Тупые без скобок.Абсолютно нормальное обсуждение и честное.Тупыми были поручения предыдущих деятелей,которые не понимают сути данного разговора.Для начала изучите ту самую Кейнсиансую теорию, потом будете хихикать над тем кто профан.Добрая половина экономистов в этих теориях "плавают",а уж наши бывшие ,особенно бабка Юля, сися Азiров,Кучма,сам Петр Алексеичь (особенно Янукович))) те несомненно денно и нощно зубрили то над чем лучшие экономисты мира ломают шпаги сейчас! Тэлепнi виклали запис.В них й е те саме пусте мiсце в головах.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
воровать премии с госбюджета, т.е. казнокрадство - это всё на что способна колониальная позорная либерасня.
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Бутко Владимир
Бутко Владимир
Красноармеец Киевский, Лучше не премии в несколько сот тысяч а лучше пусть миллиарды воруют?Ну как При всех прошлых.И никого не "шкрэбло" Быдляцкая позиция.
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