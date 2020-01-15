"У нього в голові повний туман": Гончарук проговорився про справжні страхи та дилетанство Зеленського?

Нарешті, час відвертості від прем'єра Олексія Гончарука: "У Зеленского есть примитивное, в этом смысле, простое понимание экономических процессов... Я полный профан в экономике".

У неті з'явився запис розмови нібито прем'єра з [нібито] заступницею глави Нацбанку Катериною Рожковою і міністерки фінансів Оксани Маркарової.

Ось що трудящим треба знати про поточну ситуацію, виходячи з цієї бесіди:

... Говорю, смотрите, макроэкономическая ситуация, она очень благоприятная. Он [президент] мне говорит: "Льоша, перестаньте мне морочить голову... У нас дыра в бюджете 50 млрд".

... Коррупционеры, в том смысле, что Маркарова и Ротшильды на этом зарабатывают деньги. Это первый страх [судячи з усього, Зе]. Второй страх, что это все деньги Петра Порошенко.

... У Зеленского есть примитивное, в этом смысле, простое понимание экономических процессов.

... Новый сильный президент. Бла-бла-бла, беспрецедентный уровень доверия к власти, гривна укрепляется.

... У него [Зе] нет в голове этого ответа. И нам нужно показывать... чтобы выглядело это очень реалистично.

Володимир Зеленський та Олексій Гончарук 24 канал

... Пока у президента не будет ответа на этот вопрос, будет пустое место там, к нему будет прилетать вот эта хр*нь на тему облигаций. Она попадает в голову, чисто потому у него есть туман.

... Я полный профан в экономике, я юрист по образованию.

Треба зізнатися, що прослушка поганенької якості, тому можна щось було і переплутати...

Дедалі більше приводів захоплюватися цим Кабінетом: як при такому рівні світосприйняття вони не розвалили все до біса?

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