У Німеччині вирішили, за скільки грамів марихуани можна не боятися покарання

Німецькі міністри юстиції погодили, що володіння максимум шістьма грамами канабісу в більшості випадків не тягнутиме за собою кримінальної відповідальності, якщо речовину використовують для власних потреб.Міністри юстиції німецьких земель вирішили встановити єдиний для всієї країни поріг володіння особою канабісом, до якого прокуратури зможуть автоматично закривати кримінальні провадження. У четвер, 7 червня, міністри погодили встановлення межі в шість грамів марихуани, повідомив міністр юстиції Баден-Вюртембергу Гідо Вольф (Guido Wolf).

Ідеться про володіння марихуаною для особистих потреб. До сих пір ця межа в різних землях ФРН була різною і коливалась від шести до 15 грамів на людину. Наприклад, у землях Північній Рейн-Вестфалія, Тюрінгія і Рейнланд-Пфальц вона становила десять грамів, а у Берліні - 15. У інших 12 землях кримінальні справи майже завжди автоматично закривалися при виявленні до шести грамів марихуани.

За словами Вольфа, встановлення верхньої межі володіння марихуаною вже є давно необхідним, оскільки влада має переслідувати наркозлочинців, а не займатися дрібними випадками осіб, які лише вживають маріахуану, але не мають жодної причетності до її розповсюдження.

В березні 2017 року у Німеччині вперше дозволили використовувати канабіс як лікарський засіб. З 2019 року лікарські препарати планується виробляти не тільки з імпортованої канабісу, але також з конопель, вирощених на території ФРН. До того часу мають завершитись всі необхідні процедури в рамках ЄС щодо цього.