"У нас є план": в "Слузі народу" заявили про впровадження децентралізації в "турборежимі"

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.

Як він розповів "Інтерфаксу", у партії нібито є план, за допомогою якого можна встигнути провести реформу за дві сесії.

"Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300. Четверта сесія якраз дуже вдало починається – першого вересня, а виборчий процес розпочинається п'ятого вересня", – сказав Корнієнко .

Олександр Корнієнко

За його словами, в найближчі два тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроекту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Вони пройдуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі – на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

"Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням в Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти всілякі, представники донорів. Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім – комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Те тобто, приблизно в кінці лютого – початку березня ми плануємо вийти на текст", – повідомив Корнієнко.

Він також розповів, що паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Корнієнко також розповів, що основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроекту про децентралізацію стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді".

Все, що потрібно знати про реформу децентралізації – в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

понад півсотні лідерів місцевого самоврядування та експертів в Україні зробили спільну заяву про погрози, які містяться в проекті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

А українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "смотрящих" і диктатуру.

Нагадаємо, законопроект Зеленського пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областях або окремим їх регіонах. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

Крім того, передбачається створення інституту префектів, які будуть стежити, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

19 грудня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не підтримав проект змін до Конституції щодо децентралізації в Україні.

Президент Володимир Зеленський 16 січня відкликав проект закону про децентралізацію влади і направив його на доопрацювання.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram