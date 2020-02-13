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13 лютого • оновлено в 13:16
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"У нас є план": в "Слузі народу" заявили про впровадження децентралізації в "турборежимі"

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Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що реформу децентралізації влади можливо провести до місцевих виборів.

Як він розповів "Інтерфаксу", у партії нібито є план, за допомогою якого можна встигнути провести реформу за дві сесії.

"Так, у нас є план. Можна за дві сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3-4 вересня голосувати 300. Четверта сесія якраз дуже вдало починається – першого вересня, а виборчий процес розпочинається п'ятого вересня", – сказав Корнієнко .

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко

За його словами, в найближчі два тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроекту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Вони пройдуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі – на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

"Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням в Києві, де будуть представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти всілякі, представники донорів. Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім – комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Те тобто, приблизно в кінці лютого – початку березня ми плануємо вийти на текст", – повідомив Корнієнко.

Він також розповів, що паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

Корнієнко також розповів, що основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроекту про децентралізацію стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді".

Все, що потрібно знати про реформу децентралізації – в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • понад півсотні лідерів місцевого самоврядування та експертів в Україні зробили спільну заяву про погрози, які містяться в проекті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

  • А українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "смотрящих" і диктатуру.

  • Нагадаємо, законопроект Зеленського пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

  • У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областях або окремим їх регіонах. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

  • Крім того, передбачається створення інституту префектів, які будуть стежити, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

  • 19 грудня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не підтримав проект змін до Конституції щодо децентралізації в Україні.

  • Президент Володимир Зеленський 16 січня відкликав проект закону про децентралізацію влади і направив його на доопрацювання.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Децентралізація в Україні
Особа
Олександр Корнієнко
Місце
Україна
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