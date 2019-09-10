"У нас є план!" Сенцов розкрив тактику Зеленського щодо нового обміну полоненими

У президента України Володимира Зеленського є домовленості й подальший план щодо звільнення утримуваних у Росії осіб.
Про це заявив український режисер Олег Сенцов на першій після звільнення пресконференції у вівторок, 10 вересня.
"Коли ми сіли в літак, нас зустрічав президент і я запитав: "А інші?" У Росії залишилося більше сотні хлопців, які не є медійними особами. У нас "обмінного фонду" немає. Виникло питання: "На що будемо міняти?" Зеленський сказав: "У нас є план". Президент додав, що буде другий етап", — зазначив він.
Олег Сенцов
Скріншот відео
Сенцов висловив надію, що президент України знає, що він робить для країни, але підкреслив, що не є його прихильником.
"Не хочу коментувати дії влади, їй видніше. Не в тому сенсі, що робіть, що хочете. Я поки не можу розібратися до кінця", — додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві та Києві. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів, зокрема й Сенцова.
Пізніше режисер звернувся до українських ЗМІ і подякував їм за боротьбу в інформаційній війні з Росією.
Він заявив, що протягом п'яти років ніхто з політиків із ним не зв'язувався.
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