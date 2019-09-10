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10 вересня • оновлено в 22:29
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"У нас є план!" Сенцов розкрив тактику Зеленського щодо нового обміну полоненими

7.8т Читати матеріал російською

У президента України Володимира Зеленського є домовленості й подальший план щодо звільнення утримуваних у Росії осіб.

Про це заявив український режисер Олег Сенцов на першій після звільнення пресконференції у вівторок, 10 вересня.

"Коли ми сіли в літак, нас зустрічав президент і я запитав: "А інші?" У Росії залишилося більше сотні хлопців, які не є медійними особами. У нас "обмінного фонду" немає. Виникло питання: "На що будемо міняти?" Зеленський сказав: "У нас є план". Президент додав, що буде другий етап", — зазначив він.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Скріншот відео

Сенцов висловив надію, що президент України знає, що він робить для країни, але підкреслив, що не є його прихильником.

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"Не хочу коментувати дії влади, їй видніше. Не в тому сенсі, що робіть, що хочете. Я поки не можу розібратися до кінця", — додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Олег Сенцов Володимир Зеленський
Місце
Україна
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