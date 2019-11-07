"У нас демократія, але це поки": Зеленський відзначився дивною заявою

Президент України Володимир Зеленський відзначився дивною заявою про Верховну Раду.

У новому інтерв'ю Зеленський заявив, що в кінці року зробить висновки по одіозних нардепах від "Слуги народу".

Зеленський звернув увагу і на статистику голосувань в Раді і те, що іноді фракція стикається з проблемами і не може набрати необхідної кількості голосів.

"Є мінуси з приводу статистики голосування того чи іншого депутата. Але ми за всім цим стежимо і серйозні висновки будуть зроблені до кінця цього року", - сказав він.

"Є помилки... Поки у нас у Верховній Раді демократія, але це поки", - засміявся Зеленський.

Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський пообіцяв, що резонансні кримінальні провадження будуть доведені до кінця.

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