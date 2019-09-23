У НАБУ жорстко відповіли на заклик Зеленського: в чому справа

Заклик президента України Володимира Зеленського дзвонити на гарячу лінію Національного антикорупційного буро (НАБУ) і повідомляти про випадки корупції може призвести до дестабілізації роботи Бюро.

Як йдеться на сайті Ради громадського контролю НАБУ, детективи займаються тільки корупційними правопорушеннями, які зробили вищі посадові особи, і які становлять загрозу національній безпеці.

У Бюро відзначили, що через заклик глави держави гаряча лінія НАБУ може бути перевантажена дзвінками, які стосуються правопорушень, які не є підслідними антикорупційного органу. Такі дії президента, вважають в Раді, можуть привести до дестабілізації роботи НАБУ і спровокувати шквал негативу серед населення, так як багато громадян довіряють словам президента і вимагатимуть від Бюро розслідування справ, які йому не підслідні.

Володимир Зеленський прес-служба ОП

"Закликаємо президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ і вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися в Національну поліцію України, Державне бюро розслідувань і Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.

Зеленському також запропонували розглянути варіант створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський закликав українців здавати корупціонерів в НАБУ. Він також назвав номер гарячої лінії Бюро.

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