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23 вересня • оновлено в 18:30
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У НАБУ жорстко відповіли на заклик Зеленського: в чому справа

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Заклик президента України Володимира Зеленського дзвонити на гарячу лінію Національного антикорупційного буро (НАБУ) і повідомляти про випадки корупції може призвести до дестабілізації роботи Бюро.

Як йдеться на сайті Ради громадського контролю НАБУ, детективи займаються тільки корупційними правопорушеннями, які зробили вищі посадові особи, і які становлять загрозу національній безпеці.

У Бюро відзначили, що через заклик глави держави гаряча лінія НАБУ може бути перевантажена дзвінками, які стосуються правопорушень, які не є підслідними антикорупційного органу. Такі дії президента, вважають в Раді, можуть привести до дестабілізації роботи НАБУ і спровокувати шквал негативу серед населення, так як багато громадян довіряють словам президента і вимагатимуть від Бюро розслідування справ, які йому не підслідні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

прес-служба ОП

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"Закликаємо президента розтлумачити сферу відповідальності НАБУ і вказати, що з приводу корупційних злочинів, які не входять до компетенції НАБУ, треба звертатися в Національну поліцію України, Державне бюро розслідувань і Служби безпеки України", - сказано в повідомленні.

Зеленському також запропонували розглянути варіант створення універсальної гарячої лінії для повідомлень про корупцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський закликав українців здавати корупціонерів в НАБУ. Він також назвав номер гарячої лінії Бюро.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Кравчук Галина
Кравчук Галина
Тепер НАБУ оприлюднить тел. президента і всі туди дзвонитимуть) Ось буде весело.
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
НАБУ! Не фиг придуриваться! За все время ЗЕпреЗЕденства ни одного коррупционера не покарано! За Зе голосовал 73% наиумнейшего украинского народа! Зе сказал, значит надо пахать! Он все таки слуга народа, у него тату на пузе! А народ Украины умный, не то что НАБУ, его не НАБУешь!
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Pantelegen Dim
Pantelegen Dim
"...багато громадян довіряють словам президента і вимагатимуть від Бюро розслідування справ..."
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