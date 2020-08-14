У МЗС оцінили можливість візиту Зеленського до Білорусі

Президент України Володимир Зеленський не буде відвідувати Білорусь до стабілізації ситуації в цій країні.

Як повідомив в інтерв'ю "Українському радіо" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, зараз було б необачним оголошувати якісь візити або ініціативи.

"Зараз головне завдання – з мінімальними втратами стабілізувати ситуацію в Білорусі і налагодити діалог між білоруською владою та білоруським суспільством. Очевидно для всіх, що цей діалог потрібен", – зазначив він.

Кулеба нагадав, що в Україні право на мирний протест є беззаперечним.

"У нас є своя історія. У кожній країні є своя специфіка, і для нас очевидно, що потрібно починати розмовляти й шукати вихід із тієї ситуації, яка зараз склалася в Білорусі", – додав глава МЗС.

Нагадаємо, що раніше в посольстві Білорусі в Україні заявили про плани Зеленського відвідати Білорусь під час Форуму регіонів двох країн, який має відбутися в місті Гродно 8-9 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі в зв'язку з нестабільною ситуацією.

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