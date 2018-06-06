У Москві підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки"

11 червня у Берліні відбудеться зустріч "нормандської четвірки" на рівні міністрів закордонних справ. Росія не виключає обговорення питання миротворчої місії ООН на Донбасі.У міністерстві закордонних справ Росії підтвердили участь у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" 11 червня в Берліні. Як заявив у середу, 6 червня, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін, закритих тем для обговорення не буде. "Всі теми, які на порядку денному врегулювання в Україні, будуть обговорюватися", - сказав Карасін, відповідаючи на питання про те, чи буде порушено тему розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, цитує агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, 10 травня міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) оголосив намір запросити глав МЗС України, Франції та Росії для наступної зустрічі в "нормандському" форматі в Берліні.

18 травня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним зазначила, що глави МЗС вже ведуть підготовку можливої ​​зустрічі в рамках "нормандського" формату на найвищому рівні, хоча точна дата поки не призначена. Путін також тоді заявив, що Росія і Німеччина разом продовжать роботу в рамках "нормандського" формату.

30 травня голова МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки" матиме сенс, якщо вдасться домогтися розведення сил на Донбасі і прогресу за "формулою Штайнмаєра".

Запланована раніше у лютому цього року зустріч глав МЗС "нормандської четвірки" на полях Мюнхенської конференції з безпеки була скасована через зміни у графіку тодішнього очільника зовнішньополітичного відомства ФРН Зіґмара Ґабріеля (Sigmar Gabriel). Натомість тоді в Мюнхені відбулася двостороння зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з його російським колегою Сергієм Лавровим, однак, за словами Клімкіна, під час зустрічі сторони "не домовилися ні про що".

До того остання зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів відбулася у лютому 2017 року, також на полях Мюнхенської конференції з безпеки.