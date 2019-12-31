У Милованова завели на високі посади людей Медведчука

Заступник міністра економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова, Павло Кухта, домігся призначення виконувачем обов'язків директора "Укрхімтрансаміаку" Максима Немчинова з орбіти лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Як повідомляється на Telegram-каналі "Голда Меїр", Немчинов є колишнім держсекретарем Міненерго при Ігорю Насалику і співавтором схеми "Роттердам +".

Крім того, він призначив заступником директора з економічної безпеки відомого львівського міліціонера Олега Сало. Він, як і Немчинов, діє в інтересах Медведчука. Адже Сало – кум молодшого партнера Медведчука, нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Олег Сало "Дело"

Примітно, що за часів експрезидента-утікача Віктора Януковича Сало очолював Львівську облдержадміністрацію (з жовтня 2013 по березень 2014 року). Як пише "Діло", до цього він працював на високих посадах в МВС (очолював Управління МВС в Рівненській та Івано-Франківській областях).

Досьє Олега Сала "Дело"

Нагадаємо, що "Укрхімтрансаміак" – стратегічне підприємство, яке качає аміак з російського Тольятті до Одеси. Воно знаходиться у підпорядкуванні Мінекономіки.

"Збирати вершки з нього легко. Ти просто крадеш аміак з трубопроводу, який тягнеться з "Тольяттіазот", продаєш наліво, а Росія виставляє матеріальні претензії українській державі. Це тільки одна зі схем. Цікаво, Милованов взагалі в курсі кадрових договірняків свого заступника Кухти?" – задається питанням автор блогу.

Призначення Немчинова погодили в Кабміні Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була оприлюднена інформація про те, хто фінансує ОПЗЖ. Виявилося, що в третьому кварталі 2019 року в основному це були маловідомі підприємці з Бердянська, які пов'язані з нардепом від однойменної фракції Олександром Пономарьовим.

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