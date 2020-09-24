У Миколаївській області з'явився бігборд "Слуги народу" з гаслом про Херсонщину. Фото

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
3,0 т.

  • Борд встановлений на виїзді з Очакова в сторону Миколаєва

  • Але її також бачать усі, хто в'їжджають в місто

  • У тексті написано: "Буде так, як вирішиш ти! Херсонщина – це ти!"

У Миколаївській області з'явився бігборд 'Слуги народу' з гаслом про Херсонщину. Фото

У місті Очаків Миколаївської області з'явився бігборд з політичною рекламою партії "Слуги народу", в якому йшлося про Херсонщину.

Про це повідомило видання "Преступности.нет", опублікувавши фото, які надіслали користувачі мережі.

На борді написано "Буде так, як вирішиш ти! Херсонщина – це ти!" Він встановлений на виїзді з Очакова в сторону Миколаєва.

Реклама розміщена по обидва боки конструкції, тому її бачать також і ті, хто в'їжджають в місто.

На Миколаївщині встановили рекламу "Слуги народу" про Херсонщину.
На Миколаївщині встановили рекламу "Слуги народу" про Херсонщину.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента України вважають, що ніяких підстав для перенесення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року немає. Єдина причина, по якій це могло б статися, – різке погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

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