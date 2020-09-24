У Миколаївській області з'явився бігборд "Слуги народу" з гаслом про Херсонщину. Фото
Борд встановлений на виїзді з Очакова в сторону Миколаєва
Але її також бачать усі, хто в'їжджають в місто
У тексті написано: "Буде так, як вирішиш ти! Херсонщина – це ти!"
У місті Очаків Миколаївської області з'явився бігборд з політичною рекламою партії "Слуги народу", в якому йшлося про Херсонщину.
Про це повідомило видання "Преступности.нет", опублікувавши фото, які надіслали користувачі мережі.
На борді написано "Буде так, як вирішиш ти! Херсонщина – це ти!" Він встановлений на виїзді з Очакова в сторону Миколаєва.
Реклама розміщена по обидва боки конструкції, тому її бачать також і ті, хто в'їжджають в місто.
Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента України вважають, що ніяких підстав для перенесення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року немає. Єдина причина, по якій це могло б статися, – різке погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.