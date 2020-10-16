У мережі з'явився новий ролик Червоненка про бандитський "схематоз" в Одесі. Відео

У мережі з'явився новий передвиборчий ролик кандидата в мери Одеси від партії "Наш край" Євгена Червоненка, який зробили в стилі серіалу "Ліквідація".

Відео виклали на Youtube-каналі партії. На кадрах один із героїв, якого звуть Геннадій на прізвисько Капітан, обговорює зі своїм наближеним "схематоз" і зустріч із Червонцем на "Чорноморці".

" – Червонець біснується, схематоз наш прикрити хоче.

– Як так закрити? Згідно із законом жити нагинає?

– Ага, Одесу хоче лохам повернути.

– Правильно не лохам, а одеситам.

– Так ти ж сам так їх називаєш коли бюджети пиляєш", – говорять персонажі відео.

Також вони обговорюють, імовірно, дебати між Червоненком і чинним мером Одеси Геннадієм Трухановим на стадіоні "Чорноморець".

" – А я так скажу, треба з Червонцем сходку влаштувати.

– Давай, збирай своїх хлопців, на "Чорноморець" поїдемо – фарт рятувати".

У кінці ролика Капітан телефонує соціологам і просить їх "домалювати" йому 10 або 20 відсотків рейтингу.

Як писав OBOZREVATEL, у мережі з'явилося вірусне відео, в якому кандидат у мери Одеси від партії "Наш край" Євген Червоненко в ролі героя серіалу "Ліквідація" Давида Гоцмана ставить ультиматум одеським бандитам.