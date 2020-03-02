"Кама Сутра" та індійська їжа: в мережі показали ресторан, де зустрічалися Гончарук з Єрмаком

Прем'єр Олексій Гончарук та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрічалися в ресторані "Сутра", де збираються любителі індійської кухні.

В описі на сайті закладу зазначено: "Тут все справжнє – від мармурових різьблених панелей до спецій, від м'яких масивних стільців до страв класичної індійської кухні. Індійські майстри-різьбярі розповіли в камені, яким оброблені стіни, легенди і міфи своєї країни, щоб гості індійського ресторану "Sutra" змогли відчути дух справжнього Сходу, дух Індії", (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Олексій Гончарук та Андрій Єрмак

Крім того, пропонується особлива інтимна обстановка.

"КП в Україні"

"КП в Україні"

"КП в Україні"

"Хочете подарувати своїй дівчині романтичний вечір? Запросіть її на вечерю в ресторан "Сутра" за столик закоханих і насолодіться істинною індійської кухнею біля стіни з різьбленими сторінками з давньої "Кама Сутри", – сказано в розділі "Про ресторан".

"КП в Україні"

"КП в Україні"

Судячи з фото, які поширили ЗМІ, інтер'єр і правда незвичайний.

"КП в Україні"

Очікується, що в середу, 4 березня, має відбутися голосування за відставку Гончарука. Питання про Кабмін винесено окремим пунктом в засіданні, яке терміново скликав президент.

При цьому раніше сам Гончарук підтвердив, що розглядається варіант з відставкою всього Кабінету міністрів, однак чутки про своє можливе звільнення він заперечував.

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