У Мелітополі підключили адмінресурс: озвучені нові факти про вибори в Раду

Під час позачергових виборів до Верховної Ради на виборчому окрузi №80 сільські голови агітували за пропрезидентську партію і проти опозиційного кандидата.

Про це OBOZREVATEL заявила голова Вознесенської сільської ради Ольга Гарабаджиу. За її словами, було проведено нараду всіх селищних та сільських голів, що входять у ВО №80 (м.Мелітополь із передмістям – Запорізька область).

Присутні на передвиборній нараді керівники ухвалили рішення агітувати виборців своїх населених пунктів за політичну партію "Слуга народа" і проти опозиційного кандидата.

Нагадаємо, що на позачергових виборах до Верховної Ради у виборчому окрузі №80, згідно з рішенням ОВК, переміг чинний міський голова Мелітополя Сергій Мінько. Розрив між ним і його найближчим суперником становив приблизно 2400 голосів. Кількість виборців на дільницях, де було зафіксовано фальсифікацію виборів, – понад шість тисяч осіб.

Мелiтопольська мiсцева прокуратура вже заявила, що фальсифікаторам виборів у Раду загрожує до 10 років в’язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету й інтересам міста. Депутати міськради звернулися до поліції, прокуратури, ДБР і НАБУ.

Також скандальний мер Мінько брав участь у проросійських мітингах у Мелітополі. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до сепаратистського референдуму й обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом.

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