У Медведчука "знайшли" частину першої в історії друкованої книги: історики звернулися до політика

У декларації народного депутата "Опозиційної платформи – За життя" зазначено, що він володіє фрагментом Біблії Гуттенберга – першої в історії друкованої книги.

Це зацікавило світових істориків, які звернулися до політика, пише DW.

"Як перша друкована книга – це віха в історії комунікацій. Ця книга стала надзвичайно важливою для всіх народів світу", – зазначив професор Штефан Фюссель, керівник Інституту світової літератури і друкованих медіа при університеті імені Гутенберга в Майнці.

Він висловив надію, що Медведчук оприлюднить інформацію про свій фрагменті книги і надасть фото міжнародним дослідникам, щоб вони могли ідентифікувати, до якої саме книги належить він.

"Для нас не так важливо, де зберігається книга. Для нас важливіше, що вона зберігається в хороших умовах і сама книга – хоча б і в цифровому форматі – доступна для вивчення", – додав професор.

Із 180 перших в історії людства друкованих книг збереглися лише 49. Майже всі Біблії Гутенберга сьогодні знаходяться в провідних бібліотеках світу, таких як Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, Національна бібліотека в Парижі, лондонська British Library або Університетська бібліотека Геттінгена.

Знайти на ринку антикваріату такі книги неможливо. Востаннє 20 років тому Біблія Гутенберга була продана на аукціоні в Японії. Тоді ціна, за оцінками фахівців, досягла кількох десятків мільйонів доларів.

Два примірники першої в історії друкованої книги кілька років тому знайшлися в Москві, куди вони були вивезені з Лейпцига після Другої світової війни разом з трьома тисячами інших німецьких стародруків. Однак Росія 70 років мовчала про долю цих унікальних екземплярів. У минулому році Штефану Фюсселю вдалося вперше на власні очі побачити один з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. У ній, крім доходів в 61,6 млн грн, він зазначив безліч елітного одягу, аксесуарів, колекцію ікон та інше майно.

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