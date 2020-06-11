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11 червня • оновлено в 22:09
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У Медведчука підтвердили інформацію про частку в "1+1"

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Дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко справді володіє часткою на телеканалах "1+1" та ТЕТ.

Про це повідомив адвокат Ігор Кириленко, який представляє інтереси народного депутата України, пише "Прямий". Зокрема, Марченко належить 8,22% акцій "1+1" та 8,17% ТЕТ відповідно.

"Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Гармонія", власником якого до березня 2016 року був Віктор Медведчук, а в березні 2016-го стала Оксана Марченко, в січні 2012 року придбало за ліцензією Національного банку України 100% акцій кіпрської компанії "Бересінтіо Інвестментс Лтд", – пояснив адвокат Медведчука.

Медведчук и Марченко

Медведчук и Марченко

"Дуся"

"У лютому 2012 року компанія "Бересінтіо Інвестментс Лтд" купила у компанії "Інвесіс Інвестментс Лтд" 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", яка володіла і продовжує володіти по сьогоднішній день 33,33% акцій компанії "Болвік Венчуріз Лтд". А компанія "Болвік Венчуріз Лтд" володіє 49,999% акцій компанії "Алстром Бізнес Корп.", Яка, своєю чергою, володіє частками телеканалу "1+1" і телеканалу ТЕТ", – додав Кириленко.

Надалі власником 100% акцій компанії "Ларома Венчуріз Лтд", за його словами, стала компанія "Селкорівія Венчерс Лтд", яка належить Оксані Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • журналісти програми "Схеми" дізналися, що Медведчук вказав у своїй декларації за 2019 рік компанію, яка фігурує у структурі власності ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

  • Ця фірма, зареєстрована на дружину політика Оксану Марченко, через ланцюжок інших володіє 24,66% в ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1".

  • Так само кіпрська фірма, задекларована Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно") із часткою у 24,51%.

  • У медіагрупі "1+1" заявили, що інформація про це для них є новою.

  • Український бізнесмен Ігор Коломойський, який є співвласником групи каналів "1+1", також заявив, що це стало для нього новиною.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Оксана Марченко Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
телеканал 1+1
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