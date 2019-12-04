Головна Новини
4 грудня • оновлено в 13:38
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У "Л/ДНР" розсердилися на п'ять сценаріїв щодо Донбасу від Зеленського

4.7т
Читати матеріал російською

В "Л/ДНР" вважають фантастикою можливі п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, які в переддень "нормандської зустрічі" озвучили в Києві.

Такою думкою поділився представник "ЛНР" у політичній підгрупі на переговорах у Мінську Родіон Мірошник. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Затверджені українською стороною п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу можна називати фантастикою доти, доки не буде реальної моделі подальшого співіснування Києва та самопроголошених "Луганської і Донецької народних республік", – заявив він.

Новини
Є п'ять сценаріїв: у РНБО розсекретили перші деталі повернення Донбасу

У "Л/ДНР" відповіли Зеленському на п'ять сценаріїв щодо Донбасу

У "Л/ДНР" відповіли Зеленському на п'ять сценаріїв щодо Донбасу

belprauda.org

За його словами, моделей реінтеграції не існує.

"Є тільки шанс побудувати важкий діалог Києва й Донбасу й домовитися про модель подальшого співіснування", – переконаний Мірошник.

Водночас політик додав, нібито такий діалог із жителями окупованими територій Києву потрібно починати з "поваги до них і визнання їхніх прав". Якщо ж українська влада продовжить нав'язувати свої правила та умови, стверджує він, то діалогу не вийде.

"І сценарії перетворюються на ще один "патріотичний фейк", яких у тій будівлі РНБО за останні п'ять років наплодили тонни!" – підсумував представник "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня за участю президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до "нормандського саміту". На зустрічі обговорювали і затвердили п'ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марта Рок
Теми
Російсько-український конфлікт Вибори на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР переговори щодо Донбасу Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
10
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Да хоть десять сценариев будет !! Для лугандонов все равно останется обязательное условие - "сосать". С дополнительным условием - сидеть за разбой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги