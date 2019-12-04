У "Л/ДНР" розсердилися на п'ять сценаріїв щодо Донбасу від Зеленського

В "Л/ДНР" вважають фантастикою можливі п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, які в переддень "нормандської зустрічі" озвучили в Києві.

Такою думкою поділився представник "ЛНР" у політичній підгрупі на переговорах у Мінську Родіон Мірошник. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Затверджені українською стороною п'ять сценаріїв щодо реінтеграції Донбасу можна називати фантастикою доти, доки не буде реальної моделі подальшого співіснування Києва та самопроголошених "Луганської і Донецької народних республік", – заявив він.

У "Л/ДНР" відповіли Зеленському на п'ять сценаріїв щодо Донбасу belprauda.org

За його словами, моделей реінтеграції не існує.

"Є тільки шанс побудувати важкий діалог Києва й Донбасу й домовитися про модель подальшого співіснування", – переконаний Мірошник.

Водночас політик додав, нібито такий діалог із жителями окупованими територій Києву потрібно починати з "поваги до них і визнання їхніх прав". Якщо ж українська влада продовжить нав'язувати свої правила та умови, стверджує він, то діалогу не вийде.

"І сценарії перетворюються на ще один "патріотичний фейк", яких у тій будівлі РНБО за останні п'ять років наплодили тонни!" – підсумував представник "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 грудня за участю президента України Володимира Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до "нормандського саміту". На зустрічі обговорювали і затвердили п'ять можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

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