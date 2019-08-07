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У Кремлі розкрили подробиці переговорів Путіна з Зеленським

2.3т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін в розмові з главою України Володимиром Зеленським обговорював надання терористичним "Л/ДНР" особливого юридичного статусу.

Путін заявив, що для дотримання перемир'я потрібно "виключити обстріл українськими військами населених пунктів Донбасу". Про це повідомили на офіційному сайті Кремля.

"Для деескалації конфлікту необхідно виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення. Підтверджено також виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включно з юридичними аспектами надання "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу", – розкрила подробиці розмови російська сторона.

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Крім цього, президенти обговорювали взаємодію в "нормандському форматі" і обмін полоненими.

Володимир Путін

Володимир Путін

Известия

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

7 серпня Зеленський дав пресконференцію, під час якої повідомив про телефонну розмову з Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлопіль. За словами українського президента, він сказав президенту Росії, що "це не наближає нас до миру".

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CARGO 100
CARGO 100
Подождем, что же ему скажет Меркель и Макрон ...
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Питон Каа
Питон Каа
Да-да, все тот же Минск-2, к выполнению которого Украина пока еще не приступала, и если Зеленский не найдет достаточно власти, чтобы к нему приступить - гражданская война на Украине продолжится.
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