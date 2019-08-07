У Кремлі розкрили подробиці переговорів Путіна з Зеленським

Президент РФ Володимир Путін в розмові з главою України Володимиром Зеленським обговорював надання терористичним "Л/ДНР" особливого юридичного статусу.

Путін заявив, що для дотримання перемир'я потрібно "виключити обстріл українськими військами населених пунктів Донбасу". Про це повідомили на офіційному сайті Кремля.

"Для деескалації конфлікту необхідно виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення. Підтверджено також виняткову важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включно з юридичними аспектами надання "ДНР" і "ЛНР" особливого статусу", – розкрила подробиці розмови російська сторона.

Крім цього, президенти обговорювали взаємодію в "нормандському форматі" і обмін полоненими.

Володимир Путін Известия

Як писав OBOZREVATEL, 6 серпня терористи "Л/ДНР" вбили чотирьох українських воїнів, підло обстрілявши позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

7 серпня Зеленський дав пресконференцію, під час якої повідомив про телефонну розмову з Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлопіль. За словами українського президента, він сказав президенту Росії, що "це не наближає нас до миру".

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