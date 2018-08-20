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У Кремлі проговорилися про зустріч Путіна і Порошенка

2.5тЧитати новину російською

Помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів РФ, України, Франції та Німеччини може відбутися у Парижі.

За його словами, можливість проведення саміту обговорювалася на зустрічі Володимира Путіна і Ангели Меркель, однак затвердженої дати його проведення поки немає, передають "Известия".

"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не окреслили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювався", - сказав Ушаков.

Новини
Порошенко і Меркель провели переговори перед зустріччю з Путіним: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели переговори, в ході яких обговорили ситуацію на сході України.

Глава РФ заявив про зацікавленість у роботі в рамках "нормандського формату" і Контактної групи, а також готовність сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Росія
Об'єкт
нормандський формат
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Русский Солдат
Русский Солдат
Будут предлагать петрушке киевскому возможность переизбрания в обмен на политическую составляющую Минска-2?
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Koval Oleg
Koval Oleg
параметры для парашенко задал Лавров - нафуй из серой зоны, "асвабодители" в засраных шароварах...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Забавно, что участь народа Украины берутся решать два урода, один из которых всем говорит, что никакого народа Украины нет, а другой всем на деле показывает, что плевать он хотел на то, кто этот народ, и даже ст. 5 Конституции Украины ему не указ, которую невозможно выполнить без точного определения народа. Украинцы, как всегда, между Сциллой и Харибдой, одна угрожает разрушить и изничтожить, вторая все соки высосать до капельки, но и это мы превзойдем, сгинет дрянь эта как роса на солнце.
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