У Кремлі проговорилися про зустріч Путіна і Порошенка

Помічник президента Росії з міжнародних справ Юрій Ушаков повідомив, що саміт "нормандської четвірки" за участі лідерів РФ, України, Франції та Німеччини може відбутися у Парижі.

За його словами, можливість проведення саміту обговорювалася на зустрічі Володимира Путіна і Ангели Меркель, однак затвердженої дати його проведення поки немає, передають "Известия".

"Домовилися, що її потрібно добре підготувати, щоб був якийсь реальний результат після її проведення. Експертам доручено продовжувати роботу з підготовки зустрічі. Навіть не окреслили часові параметри, але сам варіант зустрічі обговорювався", - сказав Ушаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели переговори, в ході яких обговорили ситуацію на сході України.

Глава РФ заявив про зацікавленість у роботі в рамках "нормандського формату" і Контактної групи, а також готовність сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН.