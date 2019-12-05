"У Кремлі не згодні!" В РФ пояснили, чого Путін хоче від України

Російський опозиційний політик Леонід Гозман допустив, що на нормандському саміті Росія може погодитися на мирне вирішення питання Донбасу, "але не тому, що вони хочуть".

"Нашому керівництву абсолютно не потрібна мирна Україна. Нашому керівництву потрібна Україна, в якій війна", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Політик нагадав слова колишнього в'язня Кремля, українського режисера Олега Сенцова, які той сказав на церемонії вручення йому премії імені Сахарова. "Він говорив дуже розумні слова і, зокрема, про те, що, на його думку, Путін хоче війни. Я з цим згоден", – сказав Гозман.

Володимир Путін

Він пояснив цей феномен тим, що в Кремлі "внутрішньо не можуть прийняти незалежність України". "Питання незалежності всіх інших республік колишнього Радянського Союзу, крім України та Білорусі, більш-менш вирішено. А ось питання незалежності України та Білорусі – не вирішене. Вони не згодні на це. Повторення тез про "один народ", "одну мову" і інші дивні заяви пов'язані саме з цим", – переконаний опозиціонер.

Як писав OBOZREVATEL:

Російський політолог і публіцист Лілія Шевцова заявила, що зацикленість Росії на Україні – це сигнал про російське неблагополуччя. Це не лише "особистий проект президента Володимира Путіна", а й спроба відвернути увагу від російських проблем, які Кремль не здатний вирішити.

На думку українського журналіста і публіциста Віталія Портникова, "Зеленський потрібен Путіну для того, щоб підписати капітуляцію України перед Кремлем".

Екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що на нормандському саміті президента України Володимира Зеленського будуть підштовхувати до рішення, яке вже "ухвалено поза Україною".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!