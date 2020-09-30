У Кременчуці відмовили у реєстрації кандидатам від 'Євросолідарності': партія звертатиметься до суду

У Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" до міськради.

Про це під час включення на "Прямому" каналі повідомив народний депутат України Микола Княжицький. За його словами, таке рішення незаконне.

"Сьогодні було засідання територіальної виборчої комісії у місті Кременчук, яка відмовила в реєстрації списку партії "Європейська солідарність" до міської ради. Це незаконне рішення за абсолютно вигаданими аргументами", – зазначив Княжицький.

"Очевидно, відбувається це під тиском мафії, яка править Кременчуком протягом уже багатьох років. Тому що більшість політичних сил тут знаходяться під такою, як кажуть, "фіолетовою" владою. Абсолютно корумпованою, проти якої ведеться безліч розслідувань. Яка фактично окупувала це велике українське місто і не дає йому розвиватися", – зауважив Микола Княжицький.

Він повідомив, що "Європейська солідарність" звернеться до суду і виграє. "А ті люди, які не дають провести нормально вибори, і ті люди, які уявили себе тут Лукашенками, очевидно мають бути покарані і будуть покарані. Прізвища всіх цих людей ми назвемо, тому що це злісні порушники виборчого законодавства", – наголосив Княжицький.

Він також зауважив, що партія буде звертатися до ЦВК, однак відповідно до закону роз’яснення ЦВК треба чекати протягом 10 днів.

"Тому процедура така, що у найближчі два дні має відбутися суд, ще два дні дається на апеляцію, і ми будемо подавати до суду. І будемо надавати розголосу ситуаціі, коли мафія у Кременчуці створила тут сітки підкупу виборців – про це говорить все місто. Яка узурпувала тут владу, яка підкупила інші партії, всюди позасовувала людей і сподівалася, що з "Європейською солідарністю" вдасться. Цього разу це не пройде. Я переконаний, що "Європейська солідарність" не просто виграє цей суд, а виграє в Кременчуці і викине цю мафію", – наголосив Княжицький.

"Європейська солідарність" неодноразово заявляла, що у Зеленського через падіння рейтингів партії "Слуга народу" готують масштабні фальсифікації і порушення виборчого процесу. Зокрема, знімають з реєстрації найбільш рейтингових опозиційних до влади кандидатів.