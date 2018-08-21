У Києві відбулася акція на підтримку Сенцова

Символічні акції на 100-й день голодування засудженного в Росії українського режисера Олега Сенцова відбулись в Україні та низці країн. МЗС України закликає посилити тиск на РФ.Акція солідарності з засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим пройшла на 100-й день його голодуванняу вівторок, 21 серпня, в Києві перед будівлею російського посольства в Україні, передає кореспондент DW.

Її організаторами виступили декілька правозахисних організацій, серед яких PEN Ukraine та Center for Civil Liberties. Ця акція є частиною міжнародної ініціативи, розпочатої PEN International, що оголосила марафон написання листів на підтримку Сенцова. Принесені листи планують роздрукувати та передати в посольства Росії у різних країнах.

В акції взяли участь близько 200 людей. Учасники розтягнули перед будівлею посольства колючий дріт та тримали плакати та транспаранти з вимогою звільнити Сенцова, зачитували листи видатних діячів культури на його підтримку, а також листи самого режисера та уривки з його біографічної книги "Розповіді", зазначає кореспондент DW.

Акції солідарності з Сенцовим відбулись 21 серпня і в інших містах України, в Росії та низці інших країн.

МЗС України закликає посилити тиск на Росію

У цей же день МЗС України закликав міжнародних партнерів та світові організації посилити тиск на Росію заради звільнення Олега Сенцова та інших незаконно засуджених у Росії українців.

Прес-секретарка МЗС Марьяна Беца в Twitter наголосила: "100 днів голодує Сенцов. Страшна цифра. Людське життя - найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега". Вона звернулась до партнерів України та міжнародних організацій з проханням посилити тиск на РФ.

25 серпня 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі за нібито підготовку терактів в Криму. 14 травня 2018 року він розпочав безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.