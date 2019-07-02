У Києві кандидат в нардепи погорів на нахабному підкупі виборців

Відомий журналіст і телеведучий Андрій Булгаров повідомив про спробу підкупу виборців на 216 виборчому окрузі в Києві.

Про цей інцидент він написав на своїй сторінці у Facebook. "Продовжую спостерігати за виборчими, прости Господи, перегонами на 216 окрузі. "Героєм" виборчого дна сьогодні став кандидат Віталій Павлик, який винайшов новий спосіб запрошувати людей на зустріч з кандидатом. І в дебільності цей спосіб сміливо можна вважати переможцем", – пише він.

Підкуп виборців Укрінформ

"Отже, повертаюся я вчора додому, бачу у мене в під'їзді якісь хлопці поштові скриньки зі стіни здирають. Питаю: "Що ви робите?". Кажуть: "Міняємо на нові". Кажу: "Це добре звичайно, але за чий рахунок банкет?". Хлопець вказує на футболку, на ній написано "Віталій Павлик – кандидат в депутати" або щось таке, але ім'я побачив розбірливо", – зазначив Булгаров.

Листівка кандидата Facebook Андрія Булгарова

Журналіст зазначає, що "благодійність" кандидата створила одразу кілька проблем.

"На завершення питаю, а як листоноші пошту класти будуть, або як мені її потім забрати, ключик де? Кажуть, а там якась дівчинка, яка за все відповідає, вона знає. На жаль, вчора не було часу розбиратися. Зараз повертаюся додому, на дверях оголошення, так мовляв і так, ми поміняли ящики, ми молодці, хочете забрати ключі приходьте туди-то, не хочете – телефонуйте нам, але обов'язково проголосуйте за нашого благодійника Павлика. І ось тут мене розірвало остаточно. Тому маю кілька запитань", – обурюється він.

Булгаров зазначив, що в цьому вбачаються ознаки підкупу, тому справою повинна зайнятися поліція.

"Яке право кандидат в депутати має торкатися моєї приватної пошти, а раптом щось загубилося?" – обурився журналіст.

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