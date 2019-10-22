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22 жовтня • оновлено в 17:35
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У касках і бронежилетах: Сивохо з депутатами засвітилися на Донбасі. Фото

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Новий радник секретаря РНБО Сергій Сивохо і члени комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин приїхали на Донбас.

Як повідомляють в пресслужбі комітету, вперше в історії подібне виїзне засідання в Донецькій і Луганській областях триватиме п'ять днів (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

"Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалося візитом у військово-цивільні адміністрації. Зате побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані в результаті війни міста і села, об'єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємося з людьми, які живуть в "сірій" зоні ", – заявив голова комітету, нардеп Дмитро Лубинець.

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

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Він висловив переконання, що такий формат засідання допоможе нардепам приймати ефективні рішення.

Новопризначений радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо теж присутній в цій подорожі.

Як він пише на своїй сторінці в Facebook, учасники виїзного засідання багато спілкуються: з військовими, депутатами, місцевою владою та пересічними громадянами. Планується також огляд зруйнованих і реконструйованих будівель в Красногорівці, Мар'їнському районі.

"Весь день у дорозі. Спілкування - слово дня! З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне - з людьми, які їдуть туди і звідти. Всі чекають повернення нормального життя і розвитку регіону", - написав він.

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Нардепи на виїзному засіданні в "сірій зоні"

Facebook Сергій Сивохо

Facebook Сергій Сивохо

У касках і бронежилетах: Сивохо з депутатами засвітилися на Донбасі. Фото

Facebook Сергій Сивохо

У касках і бронежилетах: Сивохо з депутатами засвітилися на Донбасі. Фото

Facebook Сергій Сивохо

Як писав OBOZREVATEL, комік, актор і тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

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Теми
Блокада Донбасса Війна на Донбасі
Особи
Сергій Сивохо Дмитро Лубинець
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Исаев Максим
Исаев Максим
Крым - Россия - навсегда! Вам с этим жить и сдохнуть, холопы!
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Исаев Максим
Исаев Максим
Українська мова — язык холопов, гастрабайтеров и дешёвых проституток! Свободные люди говорят на русском!
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