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У Херсоні кандидати від "Опоблоку" і "Слуги народу" зійдуться на дебатах

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Політичні дебати між кандидатами по 182 округу Василем Федіним від "Опозиційного блоку" і Павлом Павлишем від "Слуги народу" відбудуться 17 липня у 19.00 на території "Променад Плаза" за адресою вул. Гвардійської Дивізії, 22.

Саме Федін викликав Павла Павлиша на політичні дебати, пише "Херсон Online". "21 липня відбудуться вибори. Херсонці повинні знати, хто є хто. Вони самі вирішать, за кого голосувати. За людей з реальними справами чи нібито за нові обличчя. За програму відновлення херсонських заводів, пропоновану моєю командою, чи нові експерименти над країною. Я викликаю тебе на дебати. Будь чоловіком. Не злякайся", – звернувся він до політичного опонента.

Федін і Павлиш

Федін і Павлиш

"Херсон Online"

В результаті Павлиш погодився на зустріч. "Спасибі за прийнятий виклик. Пропоную взяти за основу правила дебатів, використані у президентській кампанії 2019 року, які пройшли на стадіоні "Олімпійський", – зазначив політик на своїй сторінці у Facebook.

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Теги
Партія "Слуга народу" опозиційний блок
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