У Геруса повний холодильник, а людям їсти нічого, – Ляшко про судову справу

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає дії прокуратури в справі про його конфлікт з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Андрієм Герусом політично мотивованими.

Як заявив він в ефірі телеканалу "Україна", засідання суду у цій справі перенесли на 17 серпня, так як прокуратура не запросила потерпілого Геруса або його представника (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я впевнений, що дії прокуратури політично мотивовані. Для мене очевидно, що влада дала команду зробити все, щоб не допустити мене до участі у виборах на 208 окрузі в жовтні. Люди мене підтримують, і я впевнений, що ми виграємо ці вибори. Вони намагаються повісити на мене судимість, щоб згідно з Конституцією я не мав права брати участі у виборах", – розповів Ляшко.

На його думку, насправді на лаві підсудних повинен сидіти не він, а Герус.

"Час показав, що те, що зробив Герус, змінивши законодавство, лобіюючи інтереси російських виробників електроенергії, це був злочин проти економіки, українських громадян, енергетичної безпеки країни", – підкреслив політик.

Він додав, що у Геруса "повний холодильник, і його діти нагодовані, а в результаті його корупційних злочинних дій сотні тисяч сімей українських шахтарів і енергетиків залишилися без зарплати і змушені шукати кращої долі за кордоном".

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