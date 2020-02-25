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25 лютого • оновлено в 10:34
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У Франції знайшовся будинок Рябошапки за 440 тис. євро: опубліковані фото

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У селищі Ла-Ванзено (Франція) журналісти знайшли будинок генерального прокурора України Руслана Рябошапки.

Як пише "Страна",, в будинку по вулиці Садовій (Rue des Jardins) проживає дружина Рябошапки Олеся Бартовщук та їх троє дітей: Тимур, Лука і Марк. Відзначається, що всі троє синів народилися у Франції і є громадянами цієї країни.

Маєток площею 145 м.кв. був куплений трохи більше трьох років тому, а власницею значиться Бартовщук. Згідно з декларацією Рябошапки за 2018 рік – будинок розташован на ділянці землі площею трохи більше 4 соток. У будинку два поверхи, є гараж. Біля входу зростає кілька хвойних дерев, а сам двір знаходиться за маєтком.

Будинок Рябошапки у Франції

Будинок Рябошапки у Франції

Видання пише, що місце покупки будинку обрано не випадково. Адже Бартовщук працює в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі. До переїзду до Франції дружина Рябошапки працювала в Міністерстві юстиції України. Була начальником відділу цивільного і господарського процесу в Нацбюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод.

Вулиця в селищі Ла-Ванзено

Вулиця в селищі Ла-Ванзено

Будинок Рябошапки у Франції

Будинок Рябошапки у Франції

Крім того в селищі на продаж виставлено кілька аналогічних будинків. Так, за будинок площею 120 метрів на ділянці в близько 6 соток просять 313 тисяч євро, а сучасний котедж (187 квадратів) з басейном і земельним наділом в 10 соток оцінений в 868 тисяч євро.

Вокзал Ла-Ванзено

Вокзал Ла-Ванзено

Будинки на продаж в Ла-Ванзено

Будинки на продаж в Ла-Ванзено

Олеся Бартовщук

Олеся Бартовщук

Як повідомляв OBOZREVATEL, що генеральний прокурор України Руслан Рябошапка визнав, що для покупки будинку у Франції взяв кредит на 440 тисяч євро.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Франція
Тег
Офіс генерального прокурора України
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