У "Європейській солідарності" звільнення Кличка назвали порушенням закону і права киян на самоврядування

У партії "Європейська солідарність" вважають рішення Кабінету міністрів про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА грубим порушенням права киян на місцеве самоврядування і ревізією курсу на децентралізацію, яка була започаткована Петром Порошенком і довела свою ефективність і корисність для громад.

Відповідна заява з'явилася на сайті політичної партії. У "ЄС" вважають, що такі дії влади суперечать волевиявленню киян та рішенню Конституційного Суду, який визначив, що КМДА може очолювати тільки особа, обрана Київським міським головою.

"Європейська солідарність" Пресслужба "ЄС"

"Не президент і не Кабінет міністрів має вирішувати, хто буде керувати містом, це визначають кияни і тільки кияни. Вже наступного року мають відбутися місцеві вибори, на яких і має бути вирішено, хто очолить київську міську владу. Рішення КМУ, ухвалене з подачі Офісу президента, рекомендувати главі держави звільнити Віталія Кличка слід розглядати в ширшому контексті концентрації влади в одних руках, зменшення ролі парламенту, уряду та місцевого самоврядування, що цілком очевидно суперечить європейській стратегії України", – написали в політсилі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Пізніше на брифінгу для преси Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

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