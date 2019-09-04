Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 18:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У "Європейській солідарності" звільнення Кличка назвали порушенням закону і права киян на самоврядування

995 Читати матеріал російською

У партії "Європейська солідарність" вважають рішення Кабінету міністрів про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА грубим порушенням права киян на місцеве самоврядування і ревізією курсу на децентралізацію, яка була започаткована Петром Порошенком і довела свою ефективність і корисність для громад.

Відповідна заява з'явилася на сайті політичної партії. У "ЄС" вважають, що такі дії влади суперечать волевиявленню киян та рішенню Конституційного Суду, який визначив, що КМДА може очолювати тільки особа, обрана Київським міським головою.

"Європейська солідарність"

"Європейська солідарність"

Пресслужба "ЄС"

Новини
Фріз: членів антикорупційного комітету від монобільшості "нагнули" щодо змін до Конституції

"Не президент і не Кабінет міністрів має вирішувати, хто буде керувати містом, це визначають кияни і тільки кияни. Вже наступного року мають відбутися місцеві вибори, на яких і має бути вирішено, хто очолить київську міську владу. Рішення КМУ, ухвалене з подачі Офісу президента, рекомендувати главі держави звільнити Віталія Кличка слід розглядати в ширшому контексті концентрації влади в одних руках, зменшення ролі парламенту, уряду та місцевого самоврядування, що цілком очевидно суперечить європейській стратегії України", – написали в політсилі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів підтримав рішення про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Пізніше на брифінгу для преси Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб в столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Віталій Кличко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Значит, Зеленскому придётся сажать Кличко
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel