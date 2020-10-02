У "ЄС" поставили вимогу скликати Раду і провести розслідування через розграбування фонду COVID-19

"Європейська Солідарність" виступила з вимогою терміново зібрати засідання Верховної Ради та заслухати звіт про використання коштів з коронавірусного фонду, а також розпочати кримінальні провадження щодо розкрадання цього фонду. Відповідну вимогу на брифінгу висловив співголова фракції "ЄС" у парламенті Артур Герасимов.

Політик нагадав, що на початку епідемії парламент України виділив уряду 66 мільярдів гривень на боротьбу з епідемією COVID-19.

"Це було майже півроку тому і, на жаль, замість боротьби з ковідом влада зробила цей фонд зручним корупційним інструментом по відмиванню коштів без нагляду", – сказав Герасимов.

Він наголосив на тому, що кошти з фонду витрачалися на що завгодно, окрім прямого призначення.

"Було дуже сумно дивитися на висновки Рахункової палати, міністерства фінансів, інших державних установ відносно використання фонду. Знаєте, скільки закуплено апаратів штучної вентиляції легень з фонду по боротьбі з ковідом? Нуль. Знаєте, скільки закуплено обладнання для облаштування приймальних відділень опорних лікарень? Нуль. Всі говорили про доплати лікарям. Але ви знаєте скільки використано і виплачено цих доплат? 5% від того, що заплановано", – заявив Герасимов.

Він також зазначив, що в Україні досі найменша у Європі кількість тестувань.

"66 мільярдів гривень, які були виділені парламентом більше ніж півроку тому, вистачило б на те, щоб зробити більше 80 мільйонів тестів. При рівні 80 тисяч тестів на добу, що достатньо з точки зору фахівців для нашої країни, нам би вистачило на більш ніж тисячу днів. Тобто майже на три роки. Але цього немає", – наголосив депутат.

У "ЄС" вимагають зупинити витрачання грошей не за призначенням і покарати винних у розтратах.

"Ми звертаємося до влади – зупиніться в розкраданні фонду, зупиніться в крадіжках на здоров’ї людей, здоров’ї населення... "Також ми звертаємося до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати – куди діваються гроші з фонду", – підкреслив співголова фракції.

Герасмов наголосив: опозиція вимагає від влади також детального звіту про те, як і на що саме витрачалися кошти з ковідного фонду.

"Європейська Солідарність" вимагає терміново зібрати сесію парламенту. Перше – отримати звіт про використання коштів з фонду по боротьбі з ковідом. Друге – отримати звіт правоохоронців відносно всіх журналістських розслідувань, які показують, як розкрадаються ці кошти, і як неефективно і непрофесійно вони використовуються. Третє – ми хочемо почути від уряду дуже чіткий план заходів по захисту лікарів. І четверте – ми хочемо, щоб терміново були прийняті зміни до бюджету та правил використання цього фонду по боротьбі з ковідом для того, щоб лікарі отримали реальний захист. Для того, щоб боротьба з коронавірусом була реальною, а не міфічною – тільки на папері", – наголосив Герасимов.

Він нагадав про вимогу "Європейської Солідарності" забезпечити реальне страхування медиків від коронавірусу.

"Це питання, які обов’язково мають бути винесені на позачергову сесію парламенту", – заявив Артур Герасимов.

У брифінгу також взяли участь медики. Так, головний лікар житомирського Госпіталю ветеранів війни Павло Журбенко повідомив, що влада від початку епідемії не займається питаннями захисту медиків.

"Захистом медичного персоналу держава не турбується і не переймається. Незважаючи на те, що ми є соматичною лікарнею, а не інфекційною, ми також стикаємося з лікуванням хворих на Covid- 19. В квітні-травні ми в Житомирській області приймали і лікували хворих на коронавірус. Наші лікарі і медсестри до сьогоднішнього дня, незважаючи на багаторазові звернення, листи до Кабінету міністрів, особисто до міністра так і не отримали жодної копійки за лікування цих хворих. Це факт", – зауважив Журбенко.

Лікар з Вінниці Валерій Камінський наголосив, що реальна ситуація з коронавірусом набагато гірша, ніж показує офіційна статистика.

"Як практикуючий лікар можу сказати, що ті цифри, які сьогодні озвучують, далекі від реальності. За останні пів року люди чітко розуміють, що тестування в більшості випадків лягає на їхні плечі, вони переважно змушені самостійно заплатити за тест, якщо ми говоримо про ПЛР, то це достатньо великі цифри", – сказав він.

Тим часом, на думку партійців "ЄС", своєчасне і масове тестування та належний захист медиків та їхніх пацієнтів, могли би кардинально змінити ситуацію з епідемією в Україні.

"Країна, на жаль, посувається до катастрофи. Ми вимагаємо від влади зробити все, щоб дійсно був реальний захист лікарів, реальний захист людей, було реальне тестування людей. І щоб гроші, які виділяються українським парламентом, не кралися владою замість того, щоб використовуватися для захисту людей", – резюмував Герасимов.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Мінфіні підрахували, скільки коштів витратили з "коронавірусного" фонду. Так, з 66 млрд грн витрачено 23 млрд. Серед статей витрат - будівництво та ремонт доріг, а також надбавки для МВС. При цьому на обіцяні доплати медикам та закупівлю ШВЛ гроші майже не витрачались.