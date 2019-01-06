У ДР Конго відклали оголошення результатів виборів

Виборча комісія у Демократичній Республіці Конго перенесла оприлюднення результатів виборів, оскільки ще не отримала половину бюлетенів.Влада Демократичної Республіки Конго (ДРК) відклала оприлюднення результатів президентських виборів, яке було заплановано на неділю, 6 січня. Результати історичного голосування будуть оголошені на наступному тижні, заявив голова Національної виборчої комісії Корнель Нангаа, передає агенція AFP. Він пояснив це проблемами з логістикою.

Нангаа заявив, що до цього часу виборча комісія отримала лише близько половини бюлетенів. Він не назвав точної дати оприлюднення результатів голосування. "Ми маємо прогрес, але у нас немає всього", - сказав голова виборчої комісії.

Напередодні католицька церква закликала оприлюднити результати голосування. Вона стверджує, що має дані з виборчих дільниць, згідно з якими переможець виборів вже визначений, але не назвала його ім'я. У листі до голови виборчої комісії єпископи попередили про можливість заворушень у країні, якщо будуть опубліковані фальсифіковані результати виборів. Виборча комісія нестиме за це відповідальність, йдеться у заяві Єпископської конференції.

Раніше провладний кандидат Еммануель Рамазані Шадарі вже заявив про свою перемогу на виборах. Схожі заяви зробили в розмовах з представниками ЗМІ й двоє провідних опозиційних кандидатів - депутат і колишній менеджер компанії Exxon Mobil Мартін Фаюлу та лідер опозиційної партії "Союз за демократію і соціальний прогрес" Фелікс Тшісекеді.

Згідно з конституцією ДР Конго, президентські вибори повинні були відбутися два роки тому. Проте, оскільки нинішній президент Джозеф Кабіла відмовився піти у відставку після двох термінів, вибори відкладалися кілька разів. Протести проти нього неодноразово були придушені із застосуванням сили.

Нинішні ж вибори можуть стати історичними, адже очікується, що вперше в історії ДР Конго передача влади може відбутися у мирний і демократичний спосіб. Представники опозиції однак раніше висловлювали побоювання, що результати цих виборів можуть бути спотворені фальсифікаціями на користь провладного кандидата, в тому числі завдяки маніпуляціям з електронними пристроями для голосування.

Після виборів у країні заблокували інтернет. Влада пообіцяла, що доступ до мережі відновлять після оголошення результатів голосування.