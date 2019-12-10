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10 грудня • оновлено в 19:41
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У домовленостях "нормандської четвірки" є лише один реальний пункт – Тука

1.8т
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За підсумками переговорів "нормандської четвірки" в Парижі єдиною реальною домовленістю став пункт про обмін полоненими.

Про це розповів в ефірі ObozTV колишній заступник міністра тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука. Також він назвав дві головні перешкоди для успішного обміну полоненими.

"З моєї точки зору, єдиний реальний пункт, за яким може бути досягнута хоч якась домовленість, це звільнення наших полонених. Поки що хоча б на рівні декларацій відбулися якісь зрушення. Але хотів би зазначити – наш сумний досвід свідчить про те , що досить часто між деклараціями на вищому рівні і реалізацією цих декларацій лежить прірва", – зазначив Тука.

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За його словами, безпосередньо в процесі звільнення полонених українська сторона весь час стикається з труднощами в двох напрямках.

"Напрямок перший – низка ряд людей, які відбувають покарання в колоніях або в тюрмах на території України. Терміни покарання досить значні, це не рік, не два. Та попри те ці люди категорично відмовляються брати участь у так званому обміні і міняти місце свого проживання або на тимчасово неконтрольовану територію, або на РФ. Всупереч їхньому небажанню, Росія вперто знову і знову вносить цих людей до списків, вимагаючи їх обміну", – розповів колишній заступник міністра.

Як повідомив Тука, є і друга складова, яка "менш відома, але не менш болюча для нас".

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"Існує кілька наших полонених, про місцезнаходження яких ми отримуємо відомості то від місцевих жителів, то від колишніх ув'язнених, які були звільнені, то від служби розвідки. Ми повідомляємо про їх місцезнаходження, але отримуємо з боку окупаційних адміністрацій твердження, що таких людей на їх території не існує. Ці два протиріччя поступово піддають процес звільнення ризику зриву", – заявив ексчиновник

У домовленостях "нормандської четвірки" є лише один реальний пункт – Тука

kremlin.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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