У Дніпрі та області відбулася монополізація складу виборчих комісій, – соціолог

У Дніпропетровській області відбулася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".

Про це в коментарі журналістам заявила соціолог-аналітик Надія Міхно, передає РБК-Україна.

За словами Міхно, згідно з чинним законодавством, обов'язково включають до складу територіальних комісій 2 кандидатури від партій, які мають свою фракцію у парламенті - це "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина" і "Голос".

Також по 1 кандидатурі без жеребкування представили партії, які підписали договір про політичне співробітництво з депутатськими групами - "За майбутнє" і "Солідарність жінок України". Інші партії увійшли до складу ТВК шляхом жеребкування.

В результаті такого принципу формування складу територіальних виборчих комісій у Дніпрі та Дніпропетровської області від партії "Слуга народу" увійшли 61 особа, з них 11 - на керівні посади. Партія "За майбутнє" отримала 34 посади, з яких 9 керівних.

Дніпропетровську обласну виборчу комісію очолює представник партії "Слуга народу", а секретар - від партії "За майбутнє".

Крім цього, у міській комісії 3 керівні посади розподілили наступним чином:

головою комісії став представник партії "Слуга народу";

заступник голови комісії - представник партії "За майбутнє";

секретар ТВК - представник партії "Батьківщина".

В Дніпровській районній виборчій комісії ключові посади поділили представники тих самих партій, але в іншому порядку: голова - від партії "За майбутнє", заступник - від партії "Слуга народу". Секретар - представник партії "Батьківщина".

Відповідно, кількість місць, які отримали в ТВК партії, які не мають своїх фракцій у парламенті варіюється по Дніпру та області від 2-х до 5-ти.

"Відбулася монополізація складу виборчих комісій. Оскільки це саме ті люди, які відповідають за прозорість, чесність проведення виборчого процесу, об'єктивність підрахунку результатів, у зв'язку з цим, виникла необхідність більш пильної уваги до виборчого процесу з боку ЗМІ, експертів, міжнародних спостерігачів, громадськості", - зазначає Міхно.

Також, за її словами, за даними попереднього моніторингу серед членів ТВК багато молодих людей. Наймолодші за віком представники виборчої комісії Дніпропетровської області - 2001 року народження. Це голова Дніпровської районної ТВК від партії "За майбутнє" і член міської виборчої комісії Погоди від партії "Слуга народу".

За словами експерта, на такі результати формування безпосередньо вплинув чинний склад ЦВК, який повністю підкоряється центральній владі й, згідно з законодавством, не підконтрольний органам антикорупційним.