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14 вересня • оновлено в 20:11
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У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

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На День міста у Дніпрі, на сцені біля театру ім. Т. Шевченка, за підтримкою мера Бориса Філатова відбувся ретро-концерт відомого іспанського гурту "Baccara". Очільник міста привітав усіх такими словами: "Гурт "Baccara" – це пісні нашої молодості. Давайте згадаємо ті часи, коли ми були молодими! Це свято для вас, дніпряни. Відзначаємо День міста разом!".

Після промови мешканці ще довго не відпускали мера – кожен хотів зробити з ним селфі.

Співачки гурту виконали свої найбільш знані хіти 70-80-х років, серед яких: "Yes Sir, I can boogie", "Cara Mia", "Sorry I’m A Lady" та багато інших. "Добрий вечір, Дніпро! Ми вас кохаємо", – привіталися українською вокалістки.

Борис Филатов

Борис Филатов

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

У Дніпрі на День міста виступили зірки 80-х – всесвітньо відомий гурт Baccara

Фото прес-служби мерії Дніпра

Насолодитися та потанцювати під відомі композиції прийшли 4,5 тисячі дніпрян і гостей міста. Серед них – подруги Світлана та Валентина: "Відзначаємо свято від самого ранку. Відвідали усі головні майданчики. Настрій – на передати словами. Емоції від концерту зашкалюють. По-справжньому насолоджуємося співом гурту. Згадуємо свою молодість, дискотеки. Приємно, що керівництво міста робить такі подарунки для дніпрян, влаштовуючи концерти зірок просто неба", – зазначили жінки.

Дніпрянка Тетяна Завізіон відвідала виступ разом з родиною: "Прийшла на концерт з чоловіком і маленьким синочком. Чудовий концерт, гарні голоси у вокалісток. Вони запалюють усіх своїм виступом, а ми, глядачі, підспівуємо та танцюємо", – додала мешканка міста.

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Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
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