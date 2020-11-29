У Чернівцях проходить другий тур виборів мера: всі деталі

У неділю, 29 листопада, в Чернівцях проходить другий тур виборів міського голови.

На пост мера претендують Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" і лідер партії "Команда Михайлішина" Віталій Михайлішин.

Також 29 листопада проходять вибори в Першотравневську сільську раду Нікопольського району Дніпропетровської області.

На виборчих дільницях діють правила безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу: необхідно мати маску і письмову ручку, дотримуватися дистанції, а при наявності симптомів застуди проголосувати в окремій кабінці.

Результати голосування повинні бути встановлені до 4 грудня включно.

OBOZREVATEL стежить за ходом виборів в режимі онлайн.

08:00 – Виборчі дільниці відкрилися і працюватимуть до 20:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками першого туру Роман Клічук отримав 27,29% голосів, а Віталій Михайлішин – 21,33%.

Раніше другий тур виборів мера Чернівців опинився під загрозою зриву після того, як чотири партії вирішили виключити своїх представників з дільничних виборчих комісій.