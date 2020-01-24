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24 січня • оновлено в 12:41
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"Будь-якої миті": Пєсков натякнув на зустріч Путіна і Зеленського

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський нібито можуть зустрітися будь-якої миті.

Так він прокоментував інформацію про те, що Путіну і Зеленському "не вдалося переговорити" під час заходів із вшанування пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі, повідомляє riafan.ru.

"Путін і Зеленський були на заході пам'яті жертв Голокосту. Якщо вони вважатимуть за потрібне, то переговорять. Президенти можуть швидко проговорити всі ті питання, які вважають за потрібне. Але, на жаль, їм не вдалося", – сказав рупор Кремля.

Пєсков натякнув на зустріч Путіна і Зеленського

Пєсков натякнув на зустріч Путіна і Зеленського

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що президенти України та Росії не зустрілися в Ізраїлі, оскільки український лідер скасував візит на форум пам'яті жертв Холокосту.

Зазначимо, Путін на згаданому форумі, приуроченому до 75-річчя визволення нацистського концтабору "Аушвіц" радянськими військами 23 січня 1945 року, виступив із промовою.

Зеленський же відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місцями нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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