У Борисполі призначили нову дату виборів після смерті мера від COVID-19

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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  • З 2006 року головою Бориспільської міськради був Анатолій Федорчук

  • На місцевих виборах 2020-го він балотувався від партії "Наш край"

  • 28 жовтня Федорчук помер, не дочекавшись офіційних результатів голосування

Вибори мера Борисполя

Повторні вибори голови Бориспільської територіальної громади в Київській області призначено на 31 січня 2021 року.

Таку інформацію розмістила на своєму сайті Центральна виборча комісія. Нагадаємо, що перевибори мають відбутися у зв'язку зі смертю міського голови Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня.

Загалом повторне голосування призначено в 22 областях. Зауважимо, що у всіх населених пунктах, крім Борисполя, воно пройде цього року – в одних 15-го, а в інших 22 листопада.

Перелік громад, у яких не обрано міських, селищних, сільських голів

Зазначимо: раніше на сайті Державного реєстру виборців орієнтовною датою проведення повторних виборів голови Бориспільської ОТГ вказувалося 27 грудня.

Раніше датою повторних виборів голови Бориспільської ОТГ було 27 грудня

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