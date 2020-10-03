У Білорусі на державному ТБ назвали Україну "колишньою УРСР". Фотофакт

Білоруський державний телеканалу CTV в своєму сюжеті назвав Україну "колишньою УРСР".

Відповідний скріншот оприлюднив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Смирнов. На ньому видно, що новина про коронавірус в Україні протитрований "Колишня УРСР" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Журналіст додав, що подібним чином називають Литву (колишньою радянською литовською республікою) і Польщу (колишньою польською народною республікою).

"Ось і настала черга для жорсткої відповіді Лукашенка на дії України. Думаєте, дзеркальні санкції? Ні. Економічна блокада або розрив дипломатичних відносин? Де там ... Гірше і тупіше. Тепер в сюжетаж на державному білоруському телебаченні України титрують як "колишня УРСР"", – написав Смирнов.

Зі свого боку народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко назвав це провокацією.

"На білоруських госканалах називають Україну "колишня УРСР". Це відверта провокація", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Користувачі соцмереж з іронією сприйняли такі дії телеканалу. Вони вважають, що можна було б придумати щось оригінальніше.

Як повідомляв OBOZREVATEL, б елорусскіе дипломати назвали заяви Верховної Ради України, Офісу президента України, Міністра закордонних справ України та інших перших осіб держави по ситуації в Білорусі "недружніми жестами" і "спробами втручання" у внутрішні справи їхньої країни.

Нагадаємо, що США, Канада, Україна і ряд країн ЄС заявили, що таємна "інавгурація" Лукашенка є нелегітимною, оскільки результати виборів були сфальсифіковані.