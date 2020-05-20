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20 травня • оновлено в 15:10
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У Байдена прокоментували "плівки Деркача" і знайшли слід Кремля

10.4т
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У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими".

У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика, пише The Washington Post.

"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", – зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс.

У Байдена прокоментували "плівки Деркача" і згадали про слід Кремля

У Байдена прокоментували "плівки Деркача" і згадали про слід Кремля

У штабі кандидата у президенти США наголосили на активній участь у поширенні аудіозаписів російського пропагандистського медіа Russia Today.

The Washington Post також нагадали про зв’язок Андрія Деркача з російською розвідкою. Нардеп навчався у школі КДБ у Москві. Його батько працював у радянських спецслужбах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Європейська солідарність" заявили, що "плівки" про нібито тиск ексвіцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка не мають під собою жодного підґрунтя, але в них зацікавлена Росія. На переконання нардепів, ці аудіофрагменти створені для дискредитації України та її штучного втягнення в американську виборчу кампанію.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Джо Байден Андрій Деркач
Місце
Україна
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