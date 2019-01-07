У 2018 році поліцейські ФРН відпрацювали 22 мільйони годин понаднормово

Навантаження на працівників поліції у Німеччині зростає через участь у забезпеченні порядку під час масштабних операцій та наслідки кризи біженців, повідомили профспілки правоохоронців.Попри створення нових робочих місць у німецькій поліції, у 2018 році кількість понаднормових годин роботи сягнула рекордного рівня у 22 мільйони. Про це у понеділок, 7 січня, повідомив голова профспілки поліції Німеччини (GdP) Олівер Малхов (Oliver Malchow), передає газета Neue Osnabrücker Zeitung.

За його оцінкою, у найближчому майбутньому ситуація не зміниться. "Ми очікуємо, що ця ситуація не послабиться в майбутньому, а радше загостриться", - зазначив Малхов. Планується, що до 2021 року близько 44 тисяч працівників поліції залишать службу через вік. "Це майже кожен шостий активний поліцейський. У країні з'являються нові робочі місця, але їх недостатньо, щоб заповнити прогалину", - додав Малхов.

Причиною великої кількості понаднормових годин роботи є передусім постійне залучення поліцейських до великомасштабних операцій. Як приклади голова профспілки навів операції у Гамбахському лісі, де відбуваються протести проти його вирубки, залучення поліції до охорони під час візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, тисячі демонстрацій та мітингів по всій країні, а також забезпечення порядку під час футбольних матчів. Це навантаження розподіляється по-різному на 260 тисяч співробітників поліції.

Голова іншої поліцейської профспілки DPolG Райнер Вендт (Rainer Wendt) назвав серед причин понаднормової праці правоохоронців наслідки кризи біженців та заворушення, спричинені радикальними групами. "Поліція - це компанія, обов'язки якої постійно зростають. Державі було б доцільно інвестувати в поліцію, але цього не відбувється достатньою мірою", - зазначив він.