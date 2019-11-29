В'язниці закриють, а одружуватимуть нотаріуси: в Україні зібралися запровадити ще одну радикальну реформу

В Україні позакривають в'язниці, створять приватні СІЗО, дозволять нотаріусам оформлювати шлюби і пропишуть стратегію юридичної війни з Росією. Про нововведення детально розповів міністр юстиції Денис Малюська під час презентації "To do list" у сфері юстиції на найближчі 5 років.
Про те, як зміни відіб'ються на українцях і що потрібно для створення нових в'язниць – у матеріалі OBOZREVATEL.
Головне:
Очікується масове закриття в'язниць – величезна кількість персоналу залишиться без роботи;
Анонсовано створення приватних СІЗО для багатих в'язнів;
Перехід нотаріусів на електронний документообіг і надання їм можливості оформлювати шлюби і розлучення;
Планується прописати стратегію юридичної війни з Росією.
Закрити одні в'язниці, щоб "прокачати" інші
У планах міністерства – створити нормальні умови в тюрмах, причому як для в'язнів, так і для персоналу. Однак створення тільки однієї сучасної в'язниці європейського рівня коштуватиме 300 мільйонів євро, і міністр юстиції Денис Малюська не впевнений, що українське суспільство готове в таке інвестувати. Отже, необхідно оптимізувати роботу місць ув'язнення – закрити заповнені менш ніж на 30% в'язниці.
За словами міністра юстиції, це дозволить одночасно отримати гроші на покращення умов для в'язнів і на забезпечення нормальних зарплат працівникам.
"Той персонал, який залишиться, нарешті зможе отримувати білий дохід, а не прибуток за наркотрафік, передачу продуктів, створення умов для багатих в'язнів", – вважає Малюська.
Однак із цим буде пов'язане і звільнення тисяч осіб персоналу, який прив'язаний до місця розташування колоній – їм доведеться підшукувати інші способи заробітку.
Приватні СІЗО: як готель, тільки з охороною
Ще однією зміною у в'язничній сфері став анонс приватних СІЗО. Вони будуть створені за принципом "готелів, що добре охороняється". Як це працюватиме:
Бізнес будує такий слідчий ізолятор;
Держава посилає туди заможних в'язнів, які платять за своє утримання там;
З цих грошей покривають витрати на утримання арештантів у звичайних СІЗО.
На думку Малюськи, це хороша бізнес-модель, де держава зможе гарантувати велику кількість клієнтів.
"Ми зараз сконцентруємося на залученні приватних коштів у СІЗО, бо це бізнес. Бізнес, за яким держава гарантуватиме клієнтів. Хочете чи не хочете, але близько 16 тисяч людей утримуються. Упевнений, у багатьох із них є кошти, щоб сидіти у кращих умовах, ніж ми зараз можемо бачити у СІЗО", – розповів міністр юстиції.
Однак всі описані вище зміни на власні очі можна буде побачити нескоро – за словами Малюськи, перші серйозні результати не варто очікувати раніше, ніж через 5 років.
Нововведення у тюремній системі
Міністерство юстиції України
Нотаріат: е-документи вперше за майже 30 років і реєстрація шлюбів
Також у планах Мін'юсту дати нотаріусам більше повноважень – наприклад, незабаром вони зможуть оформлювати шлюби і розлучення.
Ще всю цю систему очікує осучаснення. Для нотаріусів планують ввести електронний документообіг, оскільки ще з 90-х років вони витрачають величезну кількість часу на паперову тяганину.
"Нотаріуси у нас працюють практично так само, як було і в 90-х роках. У них величезна кількість паперової роботи. Незважаючи на те, що вони отримали доступ до реєстрів, вони все ще тонуть у паперах", – поділився думкою Малюська.
Що зміниться у роботі нотаріусів
Міністерство юстиції України
Стратегія юридичної війни з Росією і створення сайту з прогресом
Окремо міністр юстиції наголосив на юридичній війні з Росією, яку, за його словами, мало хто помічає, але вона не менш гаряча. Для ефективнішого її ведення буде вжито таких заходів:
Створять сайт, де можна буде в онлайн-режимі відслідковувати прогрес юридичної війни – запуск планують через кілька тижнів;
Зберуть пул топекспертів;
Створять штаб, де будуть координувати дії з іншими інституціями і компаніями;
Пропишуть стратегію юридичної війни
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За словами Малюськи, зараз багато процесів вдається вигравати, бо Україна права з юридичної точки зору і має співчуття на міжнародній арені через статус постраждалої сторони. Однак у Росії краще організований процес роботи і більше грошей.
Крім того, в To do list внесена робота над протидією рейдерству, удосконаленням системи безоплатної правової допомоги, скороченням тривалості судових експертиз та інше.
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