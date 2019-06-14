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Тягнуть "депутатів" Криму? Росія задумала публічний удар у ПАРЄ

5.4тЧитати матеріал російською

Російська делегація має намір відновити свою участь у сесіях Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, це може статися вже на найближчій сесії в червні, передає "Дождь".

Джерело в керівництві нижньої палати парламенту розповіло, що якщо Держдума ухвалить рішення направляти свою делегацію в ПАРЄ, то в її склад із ініціативи фракцій можуть увійти депутати від Криму та Севастополя.

"Ймовірно, вони будуть включені. Це такі ж регіони Росії як і всі інші, тому депутати від них мають повне право представляти Росію в ПАРЄ", — підтвердив інсайдер у керівництві фракції "Єдиної Росії", в яку входять всі депутати від Криму й Севастополя.

За словами іншого співрозмовника в Думі, це рішення може поставити під сумнів легітимність усієї делегації і призведе до напруження в процесі повернення Росії в ПАРЄ. Хоча, каже він, з боку ПАРЄ можуть бути застосовані персональні санкції до цих депутатів, а не до всієї делегації.

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

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"Якщо в перший день роботи сесії ПАРЄ 24 червня організація ухвалить резолюцію про надання російській делегації повноважень щодо участі в ній, то Росія того ж дня направить заявку на участь і вже 25 червня буде в Страсбурзі", — зазначив Володін.

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За його словами, йдеться про відновлення базових прав російської делегації — участь у роботі організації, голосування та виступ.

Якщо 25 червня за реєстрацію повноваження російської делегації не будуть відновлені в повному обсязі, тоді делегація покине сесію, пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій і посприяти поверненню Росії.

  • Глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

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Росія
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ПАРЄ
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Якщо парашка не буде провокувати ПАРЄ, то, можливо, її участь у роботі Ассамблеї дійсно буде відновлена. Але якщо "скрєпоноси" будуть поводити себе як шпана з підворіття, то знову отримають ляпаса!
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Южный Гарик
Южный Гарик
Соломко Олесь, аналитик с хутора, размышляет.... это уже анекдот
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым и, тем более, Севастополь всегда были русскими территориями и оккупация Крыма Украиной, в 1991 году, не дает ей права заявлять претензии на собственность. Никаких документов о передачи Крыма Украине, созданной в 1991 году, нет.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Соломко Олесь, Яка "Україна"? Та, которая была искусственно создана при формировании СССР? Миллионам русских люде насильственно присвоена национальность "украинец". Вам дарили территории, когда вы себя вели себя по человечески, а сейчас, когда ваше врожденное предательство позволяет вам гавкать на тех, за счет кого вы долго жили, вы будете деградировать, пока не одумаетесь.
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васильевич василий
васильевич василий
Соломко Олесь, Ты дюрачок
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