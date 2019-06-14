Тягнуть "депутатів" Криму? Росія задумала публічний удар у ПАРЄ

Російська делегація має намір відновити свою участь у сесіях Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як повідомив голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін, це може статися вже на найближчій сесії в червні, передає "Дождь".

Джерело в керівництві нижньої палати парламенту розповіло, що якщо Держдума ухвалить рішення направляти свою делегацію в ПАРЄ, то в її склад із ініціативи фракцій можуть увійти депутати від Криму та Севастополя.

"Ймовірно, вони будуть включені. Це такі ж регіони Росії як і всі інші, тому депутати від них мають повне право представляти Росію в ПАРЄ", — підтвердив інсайдер у керівництві фракції "Єдиної Росії", в яку входять всі депутати від Криму й Севастополя.

За словами іншого співрозмовника в Думі, це рішення може поставити під сумнів легітимність усієї делегації і призведе до напруження в процесі повернення Росії в ПАРЄ. Хоча, каже він, з боку ПАРЄ можуть бути застосовані персональні санкції до цих депутатів, а не до всієї делегації.

Засідання ПАРЄ "112"

"Якщо в перший день роботи сесії ПАРЄ 24 червня організація ухвалить резолюцію про надання російській делегації повноважень щодо участі в ній, то Росія того ж дня направить заявку на участь і вже 25 червня буде в Страсбурзі", — зазначив Володін.

За його словами, йдеться про відновлення базових прав російської делегації — участь у роботі організації, голосування та виступ.

Якщо 25 червня за реєстрацію повноваження російської делегації не будуть відновлені в повному обсязі, тоді делегація покине сесію, пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.

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