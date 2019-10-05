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6 жовтня • оновлено в 18:17
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Туреччина оголосила про нову військову операцію в Сирії: що відомо

3.2т Читати матеріал російською

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розповів про готовність турецьких військових почати повномасштабну операцію на півночі Сирії.

Про це повідомляє видання "РІА Новини". При цьому раніше МЗС Єгипту закликав світову спільноту залучити Ердогана до відповідальності за підтримку тероризму.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган

Новини
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"Ми провели підготовку, виконали плани дій, дали необхідні інструкції. Може бути, сьогодні або завтра ми приймемо таке рішення, будемо вести цю операцію як на землі, так і з повітря", - заявив турецький лідер, виступаючи перед керівництвом правлячої Партії справедливості і розвитку.

Метою операції буде очищення прикордонної території Сирії від Сил самооборони сирійських курдів і створення зони безпеки в цьому місці, запевняє Ердоган. Президент Туреччини зазначив, що США повинні дати відповідь, чи визнають вони курдів терористичною організацією.

"Ми розуміємо, що ідеї про проведення спільного з США наземного та повітряного патрулювання в Сирії затягують реалізацію плану зі створення зони безпеки", - пояснив Ердоган.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Дональд Трамп і Ердоган посварилися через потужної зброї Володимира Путіна.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Сирія
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Федоров Федор
Федоров Федор
Султан опять по шапке получит и развернет свой конвой до хаты.
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