Турчинов звинуватив владу в блокуванні підрахунку голосів, щоб змінити результати виборів

Керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов заявив, що при потуранні влади повертаються брудні технології фальшування виборів на тих дільницях, де перемогу отримала опозиція.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляється на сайті "ЄС". За словами Турчинова, за сприяння діючої влади в Україну повертаються старі технології, які раніше активно використовувалися Партією регіонів "щодо блокування підрахунку голосів, "корекції" та переписування протоколів, а також спроби судового невизнання виборів на тих дільницях, де значну перевагу отримала опозиція".

"Вже п‘ята доба, як закінчились вибори, але продовжуються спроби, за активного потурання влади, змінити результати волевиявлення наших громадян", – сказав Турчинов, додавши, що зараз фактично заблокована діяльність багатьох дільничних і територіальних виборчих комісій.

Він наголосив, що по всій країні територіальні виборчі комісії, зокрема обласні, отримали менше 10% необхідних протоколів для підбиття підсумків виборів.

Олександр Турчинов зазначив, що на місцевих виборах громадяни дали відповідну оцінку владі та підтримали опозицію: "Серед регіонів, де "Європейська Солідарність" отримала впевнену перемогу, – Київ і Київська область".

"Так, наприклад, в Києві ЄС взяла понад 20% голосів, а "Слуги" – близько 7%", – проілюстрував результати виборів керівник центрального штабу "Європейської Солідарності".

Разом з тим, він наголосив, що в Оболонській і Дарницькій ТВК фактично заблокований підрахунок голосів. Аналогічна ситуація в Ржищівській, Борщагівській та інших ТВК Київської області.

"В Києві та Київській області, як і в інших регіонах, відбуваються спроби так званого уточнення протоколів, щоб змінити результат виборів", – сказав Олександр Турчинов, пояснивши таку "затримку" тим, що партія влади намагається протягувати сателітні політичні проекти, що не подолали 5% бар‘єр, які можуть змінити розклад сил в радах "на користь провладних проектів".

"Хочу звернутися до чинного керівництва країни: припиніть ганьбити країну! Припиніть блокувати підрахунок голосів. Припиніть намагатися змінити отримані результати виборів!", – сказав Турчинов, зазначивши, що "всі ми знаємо, чим закінчилися подібні спроби влади змінити результати виборів у 2004 році".

Також керівник центрального штабу "ЄС" закликав членів виборчих комісій всіх рівнів не брати участі в злочинах, підроблюючи результати голосування.

"Злочини будуть покарані і не сподівайтесь, що ця влада, яка ганебно програла вибори, зможе вас захистити", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, підтримка партії "Європейська Солідарність" в Сумській області з минулих парламентських виборів зросла вдвічі, а іноді – і втричі.