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13 квітня • оновлено в 12:41
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Турчинов сказав, чому Європа не "притиснула" Росію через війну в Україні

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З початком війни в Україні в Європі виявилися не готові до прямої протидії Росії. Західні країни вважали за краще не "дратувати" РФ.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який в 2014 році був спікером Верховної Ради та в.о. президента України.

"Агресія РФ, повністю зруйнувала систему колективної безпеки в Європі, виявила неготовність наших стратегічних союзників активно протидіяти Путіну. Вони реально бояться військового конфлікту з мілітаризованою Росією, тому постійно шукають якісь компроміси", – сказав він.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Турчинов пояснив, що в ЄС багато протиріч, на яких дуже вдало грає Кремль, постійно розгойдуючи єдність країн Європи.

"Починаючи з 2014 року, коли нам було особливо важко, було повністю заблоковано військово-технічне співробітництво України з нашими стратегічними партнерами. Вони це пояснювали небажанням дратувати РФ. Тільки в 2018 році ми почали отримувати летальну зброю з США. У той же час, ми бачимо, як без будь-яких підстав і аргументів відновили роботу російської делегації в ПАРЄ, як важко відбувається продовження санкцій проти РФ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL Олександр Турчинов зізнався, чому в 2014 році не ввів військовий стан в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олександр Турчинов
Місце
Україна
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
А чему удивляться? Представьте: Вы едете в трамвае, и через несколько рядов сидений от Вас пьяный пристает к своему соседу. Пока лично Вам это не угрожает, Вы, скорее всего, предпочитаете ограничиться тихими высказываниями вроде: "Ведите себя прилично".
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Донцов Микола
Донцов Микола
Evlanov Sergey, выразить озабоченность и осудить !
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0
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Сфидомые почему вы не декоммунизировали этого комсомольского вожака ?
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Qurd Boz, Так и вы предали коммунистов которым верно служили 28 лет ! Единожды предавший предаст снова.Вот так .
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Qurd Boz
Qurd Boz
Гутко Володимир, Молчи, лжепатриот, и я имел партстаж 28 лет.Время судить по нынешним делам.
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