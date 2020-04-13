Турчинов сказав, чому Європа не "притиснула" Росію через війну в Україні

З початком війни в Україні в Європі виявилися не готові до прямої протидії Росії. Західні країни вважали за краще не "дратувати" РФ.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив екссекретар РНБО Олександр Турчинов, який в 2014 році був спікером Верховної Ради та в.о. президента України.

"Агресія РФ, повністю зруйнувала систему колективної безпеки в Європі, виявила неготовність наших стратегічних союзників активно протидіяти Путіну. Вони реально бояться військового конфлікту з мілітаризованою Росією, тому постійно шукають якісь компроміси", – сказав він.

Війна на Донбасі

Турчинов пояснив, що в ЄС багато протиріч, на яких дуже вдало грає Кремль, постійно розгойдуючи єдність країн Європи.

"Починаючи з 2014 року, коли нам було особливо важко, було повністю заблоковано військово-технічне співробітництво України з нашими стратегічними партнерами. Вони це пояснювали небажанням дратувати РФ. Тільки в 2018 році ми почали отримувати летальну зброю з США. У той же час, ми бачимо, як без будь-яких підстав і аргументів відновили роботу російської делегації в ПАРЄ, як важко відбувається продовження санкцій проти РФ", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL Олександр Турчинов зізнався, чому в 2014 році не ввів військовий стан в Україні.

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