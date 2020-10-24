Турчинов – про опитування Зеленського: треба документувати злочин і викликати поліцію
Турчинов назвав опитування Зеленського спробою в день голосування "нахабно агітувати за провладну партію"
Він заявив, що волонтерів "Слуги народу" наймають для проведення опитування за "чорний нал"
Політик порадив усім "демонстративно ігнорувати цю провокацію"
Керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського зловживанням владою, грубим порушенням Конституції і законодавства України.
Як йдеться у заяві Турчинова, опублікованій на його офіційному сайті, так званих волонтерів "Слуги народу" наймають для проведення опитування за необліковану готівку (чорний нал), що також є злочином.
"Брудні технології, застосовані Зе-командою, передбачають безпосередній вплив на виборців у день голосування. Вони намагатимуться пропускати людей через намети для опитування ще до того, як вони проголосують, щоб створити у громадян враження, що Зе-слуги турбуються про їхнє майбутнє та найближчим часом будуть реалізовувати популістичну маячню, зазначену в питаннях", – сказав політик.
Він порадив усім "не брати участь у цьому злочинному фарсі, не ставати його співучасниками, демонстративно ігноруючи цю провокацію".
"А в разі нав’язливого приставання до вас представників "Слуг народу" в місці розташування виборчих дільниць, – фіксувати ці порушення, складати акти та заяви про вчинення злочину і викликати правоохоронців", – додав Турчинов.
Як писав OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема й відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
У ЗМІ оприлюднили формат, в якому буде проводитися опитування президента в день виборів. Українцям потрібно буде заповнити анкету, вийшовши з виборчої дільниці.
Всеукраїнське опитування профінансує партія "Слуга народу".
Дослідження показало, що 41% українців не стануть довіряти результатам опитування, яке ініціював Зеленський.