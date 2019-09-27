"Турборежим" закінчиться: Стефанчук розкрив плани "Слуги народу"

Верховна Рада може вже наступного тижня завершити "турборежим" ухвалення законів і приступити до звичайного режиму роботи.

Про це заявив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук у п'ятницю, 27 вересня, в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, термінове ухвалення підготовленого пакету законопроєктів необхідне для перезавантаження влади і запуску економіки.

"Після цього ми перейдемо в звичайний режим", – сказав Стефанчук, додавши, що в найближчі дні Рада розгляне проєкти законів про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.

Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стефанчук запропонував ввести штрафи за "кнопкодавство", які можуть скласти близько 85 тисяч гривень.

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