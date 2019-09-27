Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:44
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Турборежим" закінчиться: Стефанчук розкрив плани "Слуги народу"

5.4т Читати матеріал російською

Верховна Рада може вже наступного тижня завершити "турборежим" ухвалення законів і приступити до звичайного режиму роботи.

Про це заявив перший заступник глави парламенту Руслан Стефанчук у п'ятницю, 27 вересня, в ефірі телеканалу "Інтер".

За його словами, термінове ухвалення підготовленого пакету законопроєктів необхідне для перезавантаження влади і запуску економіки.

Новини
"Можна інвалідом стати": міністр Криклій поскаржився на роботу в Раді

"Після цього ми перейдемо в звичайний режим", – сказав Стефанчук, додавши, що в найближчі дні Рада розгляне проєкти законів про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.

Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков

Руслан Стефанчук і Дмитро Разумков

УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Стефанчук запропонував ввести штрафи за "кнопкодавство", які можуть скласти близько 85 тисяч гривень.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
23
17
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
16
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel