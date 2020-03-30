Турборежим в дії: що ухвалила і провалила Рада за рекордні 40 хвилин

Верховна Рада під час 40-хвилинного голосування 30 березня прийняла й провалила цілий ряд законопроєктів, які прямо торкнуться кожного українця. Йдеться як й про боротьбу проти пандемії коронавірусу, так і можливості отримати 10-мільярдний кредит від Міжнародного валютного фонду.

Важливо відзначити, всі законопроєкти, секвестр бюджету й кандидатури міністрів – були ініціативами президента Володимира Зеленського, Офісу президента й Кабінету міністрів. Глава держави неодноразово наголошував на важливості цих рішень, але члени його партії відмовилися підтримати частину з прохань Зеленського

OBOZREVATEL коротко зібрав все, що встигли розглянути нардепи на коротких зборах у розпал карантину.

Звільнили міністра охорони здоров'я, 64-річного Іллю Ємця. Він пропрацював на своїй посаді менше місяця, з 4 березня. Запам'ятався відразу кількома скандалами, назвавши "трупами" тих українців, які старше 65 років. На заміну Ємця "Слуга народу" запропонувала ексглаву Одеської ОДА Максима Степанова, за якого проголосували лише 217 нардепів, при необхідних 226. Фракція СН дала всього 182 голоси.

Звільнили міністра фінансів Ігоря Уманського. Він також почав роботу з 4 березня й запам'ятався скандалом, пов'язаним з невдалим секвестром бюджету. Його жорстко розкритикували в "Слузі народу" та інших політсилах. На його місце планували призначити ексзаступника голови Адміністрації президента Сергія Марченка, за якого проголосували лише 223 нардепа. СН дала 183 голоси.

Не змогли прийняти рішення значно урізати бюджет на 2020 рік. Секвестр (урізання витрат) повинен був торкнутися більшості сфер. Нововведення від Кабміну підтримали тільки "слуги народу" і то не в повному складі. "Слуга народу" дала 200 голосів (37 депутатів були відсутні, 5 не голосували і 6 утрималися), також 15 голосів дала група "Довіра" та 8 голосів – позафракційні. Всі інші фракції правки відхилили . Детальніше тут.

Прийняли законопроект про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-2019. За нього проголосували 312 депутатів. Кожен працюючий українець тепер має право повернути частину прибуткового податку, якщо він витрачав гроші на лікування, освіту або іпотеку. В цьому році цей перелік хочуть збільшити і повертати частину податку і тим, хто допомагав медичним установам під час боротьби з поширенням коронавируса. Детальніше тут.

Багато з нардепів прийли у захисних костюмах Тетяна Циба

Прийняли законопроєкт про забезпечення продуктами військовослужбовців. За проголосували 302 народних депутатів. Кабмін запропонував доповнити закон про державний бюджет України ст. 17-1, згідно з якою Міністерство оборони України і Міністерство внутрішніх справ зможуть продовжити в 2020 році дію договорів, укладених в 2019 році.

Вирішили, що народні депутати можуть працювати в комітетах онлайн, щоб не припиняти розглядати законопроєкти, але при цьому не наражатися на небезпеку.

Незважаючи на такі резонансні голосування, монобільшість та інші фракції парламенту вирішили провести ще одне засідання 30 березня. Під час нього можуть бути розглянуті законопроєкти про банки і ринок землі. Також можливе повторне голосування за кандидатури Максима Степанова й Сергія Марченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні на час карантину відмінили семиденний період для пошуку підходящої роботи: реєструвати безробітних будуть у перший день після подачі заяви в центрі зайнятості; виплати призначать з цього ж дня.

Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги по безробіттю на період карантину через коронавірус.

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